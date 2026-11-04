Giá điện sinh hoạt áp dụng 5 bậc luỹ tiến mới, cao nhất lên tới 3.844 đồng/kWh

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ban hành ngày 30/10/2026.

Theo đó, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá này giảm 2% so với mức hiện hành.

Đáng chú ý, cùng với việc giảm giá bán lẻ điện bình quân 2%, giá điện sinh hoạt chính thức áp dụng biểu giá mới gồm 5 bậc lũy tiến theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, thay cho biểu giá 6 bậc trước đây.

- Bậc 1 từ 0 đến 100 kWh, giá điện là 1.901 đồng/kWh.

- Bậc 2 từ 101-200 kWh, có giá 2.289 đồng/kWh.

- Bậc 3 từ 201-400 kWh, có giá 2.894 đồng/kWh.

- Bậc 4 từ 401-700 kWh, giá điện ở mức 3.456 đồng/kWh.

- Bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá điện là 3.844 đồng/kWh.

Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, giá điện ở bậc 5 là 3.844 đồng/kWh, cao gấp hơn 2 lần giá điện ở bậc 1 (1.901 đồng/kWh).

Tại buổi trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện sáng 4/11, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện, EVN cho biết, với phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, mức tác động đến hóa đơn tiền điện còn phụ thuộc vào sản lượng tiêu thụ của từng hộ.

Theo đó, nhóm khách hàng sử dụng đến 900 kWh/tháng, chiếm 98,23% tổng số khách hàng, sẽ được giảm tiền điện. Mức giảm cao nhất ước tính khoảng 77.900 đồng/tháng.

Trong khi đó, nhóm sử dụng trên 900 kWh/tháng, chiếm 1,77% số khách hàng, có thể phải trả thêm do tác động của việc thiết kế lại biểu giá theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg so với Quyết định 28/2014/QĐ-TTg.

Cụ thể, với hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng, tiền điện dự kiến tăng khoảng 37.600 đồng/tháng. Đối với hộ sử dụng 2.000 kWh/tháng, mức tăng có thể lên tới 421.300 đồng/tháng.

Nguồn: EVN

Nguồn: EVN