Giá điện sản xuất theo khung giờ mới: Cao nhất 3.586 đồng/kWh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ban hành ngày 30/10/2026.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là gần 2.160 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức giá mới này được áp dụng từ ngày 1/11.

Giá điện sản xuất được phân theo 4 cấp điện áp

Ngày 4/11, EVN công bố biểu giá điện mới theo Quyết định 2892/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/10/2026, kèm theo phụ lục giá điện áp dụng cho từng nhóm đối tượng khách hàng.

Theo biểu giá bán lẻ điện mới, giá điện sản xuất được phân theo 4 cấp điện áp, gồm từ 220 kV trở lên; trên 35 kV đến dưới 220 kV; trung áp (trên 1 kV đến 35 kV) và hạ áp (đến 1 kV). Mỗi cấp điện áp áp dụng 3 mức giá tương ứng với khung giờ bình thường, thấp điểm và cao điểm.

Cụ thể, đối với khách hàng sử dụng điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, giá điện giờ bình thường là 1.771 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.101 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.110 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV, giá điện lần lượt là 1.792 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.123 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 3.218 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Đối với khách hàng sử dụng điện ở cấp trung áp (trên 1 kV đến 35 kV), mức giá giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.166 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.348 đồng/kWh.

Trong khi đó, ở cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, giá điện giờ bình thường lên tới 1.966 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.274 đồng/kWh và giờ cao điểm ở mức 3.586 đồng/kWh.

Theo biểu giá mới, mức giá điện cao nhất là 3.586 đồng/kWh, áp dụng vào giờ cao điểm đối với cấp điện áp hạ áp đến 1 kV. Trong khi mức thấp nhất là 1.101 đồng/kWh, áp dụng vào giờ thấp điểm đối với cấp điện áp từ 220 kV trở lên.

Khung giờ cao điểm áp dụng từ 17h30 đến 22h30

Trước đó, Quyết định số 963 của Bộ Công Thương ban hành ngày 22/4/2026 quy định các khung giờ sử dụng điện như sau:

Khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 17h30 đến 22h30 (5 giờ/ngày); ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h (13 giờ/ngày); Chủ nhật từ 06h00 đến 24h00 (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Như vậy, khách hàng sản xuất cần lưu ý thời điểm sử dụng điện để chủ động bố trí lịch vận hành, hạn chế tiêu thụ điện vào giờ cao điểm và tận dụng khung giờ thấp điểm nhằm tiết giảm chi phí.

Theo biểu giá mới, mức giá điện cao nhất cho khách hàng sản xuất là 3.586 đồng/kWh và mức thấp nhất là 1.101 đồng/kWh. Ảnh: Hoàng Hà

Mới đây, tại tờ trình về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương cho biết một số nhóm khách hàng có thể chịu tác động bất lợi khi áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới.

Việc đánh giá tác động này dựa trên cơ sở số liệu tiêu thụ điện năm 2025.

Cụ thể, với khách hàng sản xuất sắt, thép, mức tăng chi phí tiền điện bình quân dự kiến dưới 9%. Do chi phí điện chiếm dưới 10% giá thành thép, Bộ Công Thương sơ bộ đánh giá việc áp dụng khung giờ cao điểm mới không ảnh hưởng đáng kể đến chi phí, giá thành và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối với khách hàng trồng thanh long, chi phí tiền điện dự kiến tăng bình quân dưới 6%. Theo Bộ Công Thương, nhóm khách hàng này có thể điều chỉnh thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng từ khung 19h-5h sang 20h-6h sáng hôm sau để hạn chế tác động của giờ cao điểm, đồng thời tận dụng 6 giờ thấp điểm nhằm giảm chi phí điện.