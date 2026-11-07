Giá điện mới từ 1/11/2026: Hộ nào được giảm tiền điện?

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, còn 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT. Biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 bậc xuống 5 bậc, với mức thấp nhất 1.901 đồng/kWh và cao nhất 3.844 đồng/kWh.

Theo tính toán của EVN, hộ sử dụng 100 kWh/tháng giảm khoảng 11.600 đồng; 200 kWh giảm 20.700 đồng; 300 kWh giảm 31.000 đồng. Trong khi đó, hộ tiêu thụ 1.000 kWh/tháng tăng khoảng 37.300 đồng, mức 2.000 kWh tăng 421.300 đồng.

Việc điều chỉnh giá điện dự kiến giúp các nhóm khách hàng giảm tổng chi phí mua điện khoảng 1.531,89 tỷ đồng mỗi tháng.

Chi tiết biểu giá điện 5 bậc và mức thay đổi tiền điện được thể hiện trong infographic dưới đây.

Biểu giá điện mới áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đồ họa: Nhật Minh (với sự hỗ trợ của AI).