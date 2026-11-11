Giá điện mặt trời tại miền Trung cao nhất hơn 1.700 đồng/kWh

Theo quyết định này, khung giá phát điện năm 2026 được áp dụng đối với loại hình nhà máy điện mặt trời quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương. Mức giá tối đa được phân chia theo 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam; đồng thời phân biệt giữa điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời nổi và việc có hoặc không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS). Mức giá tối đa cao nhất đạt 2.120,31 đồng/kWh, áp dụng cho nhà máy điện mặt trời nổi kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại miền Bắc.

Đối với các nhà máy điện mặt trời không sử dụng hệ thống pin lưu trữ, mức giá phát điện tối đa của loại hình điện mặt trời mặt đất tại miền Bắc là 1.591,02 đồng/kWh; miền Trung 1.293,17 đồng/kWh và miền Nam 1.104,32 đồng/kWh. Với điện mặt trời nổi không có hệ thống lưu trữ, mức giá tương ứng lần lượt là 1.939,74 đồng/kWh, 1.560,63 đồng/kWh và 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với các nhà máy điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, khung giá tối đa được quy định cao hơn. Cụ thể, điện mặt trời mặt đất có pin lưu trữ tại miền Bắc được áp dụng mức 1.813,48 đồng/kWh; miền Trung 1.469,90 đồng/kWh và miền Nam 1.254,97 đồng/kWh. Trong khi đó, điện mặt trời nổi kết hợp pin lưu trữ có mức giá tối đa lần lượt là 2.120,31 đồng/kWh tại miền Bắc; 1.703,21 đồng/kWh tại miền Trung và 1.461,39 đồng/kWh tại miền Nam.

Quyết định cũng cập nhật danh sách phân vùng các tỉnh, thành phố để áp dụng khung giá phát điện mặt trời năm 2026. Theo phụ lục ban hành kèm quyết định, cả nước được chia thành 3 khu vực với 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, khu vực miền Bắc gồm 18 tỉnh, thành phố; miền Trung có 8 địa phương gồm Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Khu vực miền Nam gồm 8 địa phương còn lại.