Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2972/QĐ-BCT ngày 9/11/2026, phê duyệt khung giá phát điện năm 2026 đối với các nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, tạo cơ sở pháp lý để các đơn vị phát điện và bên mua điện triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện.

Theo quyết định, khung giá phát điện LNG năm 2026 được xác định từ 0 đến 3.453,72 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức giá tối đa này tăng 126,30 đồng/kWh, tương đương khoảng 3,8% so với mức trần 3.327,42 đồng/kWh của năm 2025.

Việc phê duyệt khung giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 1/2/2025 của Bộ Công Thương, liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục và phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương cũng công bố các thông số đầu vào làm căn cứ tính toán mức giá tối đa. Trong đó, công suất tính toán của nhà máy điện LNG được xác định ở mức 1.528.292 kW, suất hao nhiệt tinh tại mức tải 85% đạt 6.253,43 BTU/kWh.

Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

Giá LNG nhập khẩu, đã bao gồm thuế nhập khẩu, được xác định ở mức 13,4099 USD/triệu BTU. Chi phí vận chuyển LNG là 1,831 USD/triệu BTU, bao gồm vận chuyển khí đến kho cảng tái hóa, tồn trữ, tái hóa khí và phân phối khí sau tái hóa. Tỷ giá sử dụng để tính toán là 26.378 đồng/USD.

Những thông số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức giá phát điện tham chiếu, đặc biệt khi chi phí nhiên liệu nhập khẩu và biến động tỷ giá có ảnh hưởng đáng kể đến phương án tài chính của các dự án nhiệt điện LNG.

Tuy nhiên, mức trần 3.453,72 đồng/kWh không đồng nghĩa với việc tất cả nhà máy điện LNG đều được thanh toán theo mức giá này. Giá mua bán điện cụ thể phải được các bên đàm phán, xác định theo quy định hiện hành, căn cứ điều kiện kỹ thuật, chi phí đầu tư và đặc điểm vận hành của từng dự án.

Đối với các chủ đầu tư, khung giá mới là một cơ sở để rà soát phương án doanh thu, tính toán khả năng thu hồi vốn và làm việc với các tổ chức tín dụng. Dù vậy, hiệu quả tài chính vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như giá nhiên liệu thực tế, sản lượng điện huy động, chi phí vốn và điều khoản hợp đồng mua bán điện.

Việc ban hành khung giá năm 2026 vì thế bổ sung căn cứ pháp lý cho quá trình đàm phán giá điện LNG, nhưng chưa đồng nghĩa những vướng mắc về hợp đồng, thu xếp vốn và bảo đảm hiệu quả đầu tư của các dự án đã được giải quyết.