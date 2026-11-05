Giá điện kinh doanh giờ cao điểm đắt gấp 2 - 3 lần giờ thấp điểm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm 2% từ ngày 1/11/2026, xuống còn gần 2.160 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Ngày 4/11, EVN công bố biểu giá điện mới theo Quyết định 2892/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/10/2026. Quyết định này quy định giá bán điện áp dụng cho từng nhóm khách hàng, trong đó có nhóm sản xuất, kinh doanh và sạc xe điện.

Theo biểu mới, giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng kinh doanh khác được chia thành hai cấp điện áp, gồm từ trung áp trở lên (trên 1 kV) và hạ áp (đến 1 kV). Mỗi cấp điện áp áp dụng 3 mức giá tương ứng với khung giờ bình thường, thấp điểm và cao điểm.

Cụ thể, ở cấp điện áp từ trung áp trở lên, giá điện giờ bình thường là 2.829 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.577 đồng/kWh và giờ cao điểm 4.924 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, giá điện giờ bình thường là 3.089 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.880 đồng/kWh và giờ cao điểm lên tới 5.313 đồng/kWh.

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đáng chú ý, với khách hàng sử dụng điện ở cấp trung áp trở lên, giá giờ cao điểm là 4.924 đồng/kWh, cao gấp khoảng 3,12 lần mức 1.577 đồng/kWh vào giờ thấp điểm. Chênh lệch giữa hai khung giờ lên tới 3.347 đồng/kWh, tương đương 212,4%.

Trong khi đó, ở cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, giá điện giờ cao điểm lên tới 5.313 đồng/kWh, cao gấp khoảng 2,83 lần mức 1.880 đồng/kWh vào giờ thấp điểm. Mức chênh lệch là 3.433 đồng/kWh.

Trước đó, tại Quyết định số 963 của Bộ Công Thương ban hành ngày 22/4/2026 quy định:

Giờ cao điểm: Từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 17h30 đến 22h30 (5 giờ/ngày); Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Giờ bình thường: Từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h (13 giờ/ngày); Chủ nhật từ 06h00 đến 24h00 (18 giờ/ngày).

Giờ thấp điểm: Từ 0h đến 6h tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).