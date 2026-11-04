Giá điện giờ cao điểm không áp dụng với hộ sinh hoạt

Nhân viên Điện lực hướng dẫn khách hàng các tiện ích của App EVN CSKH. (Ảnh: EVN cung cấp)

Tại cuộc họp báo ngày 4/11 về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, theo Quyết định 2892/QĐ-BCT của Bộ Công thương, biểu giá điện sẽ rút từ 6 bậc xuống còn 5 bậc.

Biểu giá 5 bậc được áp dụng cùng thời điểm giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, về 2.159,90 đồng một kWh.

Theo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới, bậc thang đầu tiên được mở rộng từ 0 đến 100kWh, với mức giá 1.901 đồng mỗi kWh. Việc rút gọn biểu giá nhằm giúp người dân dễ theo dõi sản lượng điện và tính toán chi phí sử dụng.

Biểu giá điện 5 bậc sẽ có tác động khác nhau đến từng nhóm hộ gia đình. (Ảnh: EVN cung cấp)

Cụ thể: Biểu giá điện bán lẻ điện sinh hoạt từ 1/11/2026 như sau: Bậc 1: Từ 0 đến 100kWh là 1.901 đồng/kWh; Bậc 2: Từ 101 đến 200kWh là 2.289 đồng/kWh; Bậc 3: Từ 201 đến 400kWh là 2.894 đồng/kWh; Bậc 4: Từ 401 đến 700kWh là 3.456 đồng/kWh và bậc 5: Từ 701kWh trở lên là 3.844 đồng/kWh.

Ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, khi điều chỉnh cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc, kết hợp với việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ tháng 11 sẽ tác động khác nhau đến tiền điện của các nhóm hộ tiêu thụ.

Ngoài ra, đối với hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, EVN tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ tiền điện theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, mức hỗ trợ hằng tháng tương đương tiền điện của 30kWh tiêu thụ, được tính theo giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.

Cũng theo tính toán của EVN, khi áp dụng biểu giá điện mới, hộ sinh hoạt giảm thấp nhất là 1.100 đồng/tháng so với giá hiện hành, hộ giảm nhiều nhất là 77.900 đồng. Trong khi đó, nhóm hộ sử dụng từ 1.000-2.000 kWh/tháng sẽ bị tăng tiền điện từ 37.300-421.000 đồng. Cơ cấu này hướng đến việc khuyến khích tiết kiệm điện đối với các nhóm có năng lực chi trả cao.

Bên cạnh đó, cơ cấu biểu giá điện mới đã gộp các cấp điện áp từ nhiều mức phức tạp trước đây xuống còn 3 cấp chính gồm: cao áp, trung áp và hạ áp nhằm đơn giản hóa việc quản lý và tính toán.

Trong đó, giá điện theo khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm mới cũng bắt đầu có hiệu lực, tuy nhiên quy định này chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng mua điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ không áp dụng đối với các hộ tiêu thụ sinh hoạt.

Theo tính toán của EVN, việc điều chỉnh giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân dự kiến khiến doanh thu của Tập đoàn giảm gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng. Khoản giảm doanh thu này đồng thời giúp giảm chi phí tiền điện cho các nhóm khách hàng mua điện.

Việc chính thức áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc được kỳ vọng giúp đơn giản hóa cách tính tiền điện, đồng thời bảo đảm an sinh đối với các hộ sử dụng điện ở mức thấp và trung bình. Với nhóm sử dụng điện nhiều, mức giá tăng dần theo sản lượng cũng khuyến khích người dân chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn.