Giá điện giảm về 2.159 đồng/kWh từ ngày mai 1/11

Ngày 31/10, EVN thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ban hành ngày 30/10/2026.

Theo đó, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá này giảm 2% so với mức hiện hành.

EVN cho biết việc điều chỉnh được thực hiện sau khi rà soát, tính toán và tiết kiệm chi phí, nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cùng ngày, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Trong đó, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Giá bán lẻ điện bình quân giảm từ ngày 1/11/2026. Ảnh: Hoàng Giám

Như vậy, đây là lần điều chỉnh giảm giá điện đầu tiên sau hơn 3 năm tăng liên tục.

Trước đó, nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19 và góp phần chia sẻ với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện, EVN đã thực hiện 5 đợt giảm giá điện và tiền điện trong giai đoạn đại dịch (từ năm 2020 đến năm 2021). Tổng số tiền hỗ trợ trong các đợt là gần 17.000 tỷ đồng.

Từ tháng 5/2023 đến nay, giá bán lẻ điện bình quân đã tăng 4 lần liên tiếp. Cụ thể, tháng 5/2023, giá điện tăng 3%, lên 1.920,37 đồng/kWh. Đến tháng 11 cùng năm, giá tiếp tục tăng 4,5%, lên 2.006,79 đồng/kWh.

Tháng 10/2024, giá điện tăng thêm 4,8%, lên 2.103,12 đồng/kWh.

Lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 5/2025, giá điện tiếp tục tăng 4,8%, lên mức 2.204,0655 đồng/kWh.

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2025 là 601.680,1 tỷ đồng, tương ứng giá thành điện năm 2025 chỉ 2.092,70 đồng/kWh. Mức này thấp hơn giá bán lẻ điện bình quân hiện hành 111,3655 đồng/kWh.

Tuy nhiên, EVN cho biết vẫn còn hơn 17.506 tỷ đồng chi phí chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện lũy kế đến hết năm 2025, chủ yếu liên quan chênh lệch tỷ giá.