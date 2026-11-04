Giá điện giảm 2%, vì sao có nhà vẫn phải trả nhiều tiền hơn?

Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân chính thức giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Biểu giá điện sinh hoạt cũng được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời thiết kế lại các ngưỡng tiêu thụ điện.

Tại buổi trao đổi thông tin về chính sách giá điện mới đây, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết việc điều chỉnh lần này tác động khác nhau đến hóa đơn của từng nhóm khách hàng, tùy thuộc lượng điện tiêu thụ hàng tháng.

Theo Quyết định 2892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, biểu giá điện sinh hoạt mới gồm 5 bậc, tương ứng các mức tiêu thụ 0-100 kWh, 101-200 kWh, 201-400 kWh, 401-700 kWh và trên 700 kWh. Giá bán dao động từ 1.901 đồng đến 3.844 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT.

Việc thiết kế lại các bậc tiêu thụ được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng lên. Theo EVN, lượng điện tiêu thụ bình quân mỗi hộ đã tăng từ 214 kWh/tháng vào năm 2020 lên 233 kWh/tháng năm 2025.

Hộ dùng nhiều điện có thể phải trả thêm hơn 400.000 đồng/tháng

Theo tính toán của EVN, phần lớn hộ gia đình sẽ được giảm tiền điện nhờ chính sách mới, đặc biệt là nhóm sử dụng điện ở mức thấp và trung bình.

Cụ thể, hộ sử dụng 100 kWh/tháng sẽ trả khoảng 190.100 đồng, giảm 11.600 đồng so với biểu giá cũ. Với mức tiêu thụ 200 kWh, tiền điện giảm 20.700 đồng, còn 419.000 đồng.

Mức tiết kiệm tăng đáng kể đối với các hộ sử dụng từ 300 đến 700 kWh/tháng. Trong đó, hộ dùng 400 kWh sẽ trả khoảng 997.800 đồng, giảm 76.700 đồng; hộ dùng 700 kWh tiết kiệm 77.900 đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, mức giảm bắt đầu thu hẹp khi lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng. Hộ sử dụng 800 kWh vẫn tiết kiệm 39.500 đồng, nhưng ở mức 900 kWh, số tiền giảm chỉ còn 1.100 đồng.

Đáng chú ý, khi lượng điện tiêu thụ vượt khoảng 903 kWh/tháng, hóa đơn theo biểu giá mới bắt đầu cao hơn trước.

Nhóm khách hàng sinh hoạt sử dụng trên 1.000 kWh/tháng sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Ảnh minh họa: Tạo bởi AI.

Chẳng hạn, hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng phải trả khoảng 3,19 triệu đồng, tăng 37.300 đồng. Với mức tiêu thụ 2.000 kWh, hóa đơn tăng tới 421.300 đồng, lên hơn 7 triệu đồng mỗi tháng.

Nguyên nhân của sự chênh lệch nằm ở cách thiết kế lại biểu giá bậc thang. Trong khi các mức tiêu thụ thấp và trung bình được điều chỉnh theo hướng có lợi cho người dùng, phần điện vượt 700 kWh phải chịu đơn giá 3.844 đồng/kWh, cao hơn 384 đồng so với bậc cao nhất trước đây.

Do tiền điện được tính lũy tiến, chỉ lượng điện thuộc từng bậc mới chịu đơn giá tương ứng. Vì vậy, hộ sử dụng trên 700 kWh chưa lập tức phải trả nhiều tiền hơn, bởi phần tiết kiệm ở các bậc thấp vẫn có thể bù đắp chi phí tăng thêm ở bậc cao nhất.

Khi lượng điện tiêu thụ vượt khoảng 903 kWh, khoản chi phí tăng thêm bắt đầu lớn hơn phần tiết kiệm này, khiến tổng hóa đơn tăng so với trước.

Theo EVN, khi tính đồng thời tác động của việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân và thay đổi biểu giá bậc thang, hơn 98% hộ sử dụng điện sinh hoạt sẽ được giảm tiền điện. Nhóm phải trả nhiều hơn chỉ chiếm gần 1,8% tổng số hộ.

EVN dự kiến giảm doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng

Không chỉ tác động đến hóa đơn sinh hoạt, việc điều chỉnh giá điện còn ảnh hưởng đến chi phí của các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của EVN.

Theo ông Nguyễn Đình Phước, Phó tổng giám đốc EVN, việc giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11 dự kiến khiến tổng chi phí mua điện của khách hàng giảm hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng, tương ứng mức giảm doanh thu của EVN.

Trong đó, nhóm khách hàng sản xuất được hưởng mức giảm lớn nhất, khoảng 578 tỷ đồng/tháng, chiếm 51,84% sản lượng điện tiêu thụ.

Tiếp đến là nhóm kinh doanh dịch vụ với mức giảm 433 tỷ đồng/tháng và nhóm khách hàng sinh hoạt giảm 424 tỷ đồng/tháng.

Riêng nhóm lưu trú du lịch, thuộc nhóm kinh doanh dịch vụ, dự kiến tiết kiệm khoảng 342 tỷ đồng/tháng. Các cơ sở sạc xe điện được giảm khoảng 53 tỷ đồng/tháng.

Nhóm hành chính sự nghiệp và khách hàng bán buôn cũng ghi nhận chi phí mua điện giảm lần lượt 47 tỷ đồng và 49 tỷ đồng mỗi tháng.

Phó tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước cho biết phương án điều chỉnh giảm giá điện được xây dựng sau khi tập đoàn rà soát chi phí sản xuất kinh doanh và tính toán các giải pháp tiết kiệm theo quy định.

Dù doanh thu dự kiến giảm hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng, EVN vẫn đặt mục tiêu hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026 do cơ quan chủ quản giao.

Tuy nhiên, lãnh đạo EVN cũng đề cập những khó khăn trong việc bảo đảm nguồn vốn đầu tư các dự án điện thời gian tới. Theo ông Phước, nhu cầu vốn đầu tư của tập đoàn và các đơn vị thành viên từ nay đến năm 2030 rất lớn, đặc biệt đối với các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải.

Trong khi đó, việc huy động vốn vay để triển khai các dự án vẫn gặp nhiều khó khăn. EVN đang làm việc với các ngân hàng trong nước và tổ chức tín dụng quốc tế nhằm thu xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tới.

Bên cạnh áp lực tài chính, tập đoàn còn đối mặt với những biến động về thời tiết và giá nhiên liệu. Diễn biến El Nino phức tạp cùng xu hướng tăng của giá nhiên liệu có thể tiếp tục tác động đến chi phí sản xuất điện.

EVN cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành hệ thống điện để theo dõi tình hình, xây dựng phương án bảo đảm cung ứng điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, theo đánh giá của Cục Thống kê, việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ tháng 11 dự kiến giúp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm khoảng 0,008 điểm %, qua đó góp phần giảm áp lực lạm phát và chi phí sản xuất kinh doanh.