Giá điện giảm 2% và áp dụng 5 bậc lũy tiến mới

Trước đó, EVN đã phát đi thông tin về việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể, từ ngày 1-11-2026, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá này giảm 2% so với mức hiện hành.

Biểu giá điện được thiết kế 5 bậc lũy tiến thay vì 6 bậc như trước đây. Ảnh: EVN

Đáng chú ý, cùng với việc giảm giá bán lẻ điện bình quân 2%, giá điện sinh hoạt chính thức áp dụng biểu giá mới gồm 5 bậc lũy tiến theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, thay cho biểu giá 6 bậc trước đây.

Cụ thể: Bậc 1 từ 0 đến 100 kWh, giá điện là 1.901 đồng/kWh; Bậc 2 từ 101-200 kWh, có giá 2.289 đồng/kWh; Bậc 3 từ 201-400 kWh, có giá 2.894 đồng/kWh; Bậc 4 từ 401-700 kWh, giá điện ở mức 3.456 đồng/kWh; Bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá điện là 3.844 đồng/kWh. Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, giá điện ở bậc 5 là 3.844 đồng/kWh, cao gấp hơn 2 lần giá điện ở bậc 1 (1.901 đồng/kWh).

Đối với giá điện sản xuất, giá điện sẽ áp theo khung giờ cao, thấp điểm và giờ bình thường. Về cấp điện áp, biểu giá được thiết kế lại theo hướng đơn giản hóa, gộp các cấp điện áp trước đây thành 3 nhóm chính, đồng thời bổ sung nhóm khách hàng mua bán điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên.

Tác động điều chỉnh giảm giá điện từ ngày 1-11. Ảnh: EVN

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện, EVN cho biết, khi đồng thời áp dụng biểu giá 5 bậc và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, mức tác động đến hóa đơn tiền điện còn phụ thuộc vào sản lượng tiêu thụ của từng hộ.

Theo tính toán của EVN, nhóm khách hàng sử dụng đến 900 kWh/tháng, chiếm 98,23% tổng số khách hàng, sẽ được giảm tiền điện. Mức giảm cao nhất ước tính khoảng 77.900 đồng/tháng.

Trong khi đó, nhóm sử dụng trên 900 kWh/tháng, chiếm 1,77% số khách hàng, có thể phải trả thêm do tác động của việc thiết kế lại biểu giá theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg so với Quyết định 28/2014/QĐ-TTg.

Cụ thể, với hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng, tiền điện dự kiến tăng khoảng 37.600 đồng/tháng. Đối với hộ sử dụng 2.000 kWh/tháng, mức tăng có thể lên tới 421.300 đồng/tháng.

Ông Nguyễn Đình Phước, Phó tổng giám đốc EVN thông tin về giá điện.

Ông Nguyễn Đình Phước, Phó tổng giám đốc EVN cho biết, cơ cấu biểu giá mới kết hợp với việc giảm giá điện góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ có mức thu nhập và khả năng chi trả trung bình, thấp. Đối với nhóm sử dụng điện nhiều, có mức chi trả cao, EVN khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm điện.

Về tác động tài chính, việc giảm 2% giá điện kể từ ngày 1-11 dự kiến làm giảm doanh thu của EVN hơn 1.530 tỷ đồng mỗi tháng, tương ứng với khoản chi phí giảm cho các khách hàng mua điện.

Đại diện EVN cho biết, dù thực hiện giảm giá điện, tập đoàn vẫn tiếp tục rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026 do cơ quan chủ quản giao.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, nhu cầu vốn đầu tư của EVN rất lớn. Tập đoàn đang làm việc với các ngân hàng trong nước và tổ chức tín dụng nước ngoài để huy động vốn vay phục vụ các dự án nguồn điện mới và lưới điện truyền tải.

Trước diễn biến phức tạp của hiện tượng El Niño và xu hướng giá nhiên liệu tăng cao, EVN sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tính toán, báo cáo cấp có thẩm quyền. Riêng khoản chênh lệch tỷ giá sẽ được báo cáo Bộ Công Thương xem xét, xử lý trên cơ sở tình hình tài chính của tập đoàn.