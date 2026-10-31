Giá điện giảm 2% từ ngày 1/11, còn gần 2.160 đồng/kWh

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân chính thức giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Ngày 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ban hành ngày 30/10/2026.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT, tương đương mức giảm khoảng 2% so với giá hiện hành.

Trước khi điều chỉnh, giá bán lẻ điện bình quân ở mức 2.204,0655 đồng/kWh, áp dụng từ ngày 10/5/2025. Như vậy, với mức giá mới, giá điện bình quân giảm khoảng 44 đồng/kWh.

Cùng với quyết định của EVN, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện, trong đó xác định giá bán lẻ điện đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Biểu giá mới được áp dụng thống nhất từ ngày 1/11/2026.

Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, mức giá bán lẻ điện bình quân không phải là đơn giá áp dụng đồng loạt cho toàn bộ sản lượng điện tiêu thụ. Tiền điện thực tế được xác định theo biểu giá tương ứng, sản lượng điện sử dụng và các khoản thuế theo quy định.

Theo EVN, việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Trước đó, tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét phương án giảm giá điện nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Thực hiện chỉ đạo này, EVN đã khẩn trương rà soát, tính toán phương án giá điện, đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, kinh doanh để có cơ sở điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 9/7/2026 và các văn bản pháp luật liên quan.

Giá điện giảm được xem là yếu tố thuận lợi đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp sử dụng điện, nhất là những cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu tiêu thụ điện lớn. Mức tiết giảm chi phí thực tế sẽ phụ thuộc vào sản lượng điện sử dụng và biểu giá áp dụng đối với từng nhóm khách hàng.

EVN cho biết việc điều chỉnh giảm giá điện thể hiện tinh thần chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Tập đoàn cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, đồng hành của khách hàng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh điện trong thời gian tới.