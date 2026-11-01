Giá điện giảm 2% từ ngày 1/11: Ai được hưởng lợi?

Giá điện giảm 2% từ 1/11/2026. Ảnh minh họa: EVN

Giá điện giảm 2% từ 1/11/2026

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã có Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Tác động của việc giảm giá điện

Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt Chính phủ giải trình, làm rõ 3 vấn đề lớn thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân sách được các đại biểu Quốc hội đưa ra.

Trong đó, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% từ nay đến hết 31/3/2027.

Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và quản lý giá; thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp.

Việc điều chỉnh giảm giá điện không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ nền kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời thể hiện sự linh hoạt trong điều hành chính sách năng lượng, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế.

Đối với doanh nghiệp, giá điện giảm giúp tiết kiệm một phần chi phí sản xuất, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận. Khoản chi phí được tiết giảm cũng có thể tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị, cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng và tối ưu hóa quy trình vận hành.

Với các hộ gia đình, việc điều chỉnh giá điện góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu sinh hoạt, nhất là những gia đình có nhu cầu sử dụng điện lớn.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, điều chỉnh giảm giá điện giúp giảm áp lực chi phí đầu vào đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Qua đó, góp phần ổn định mặt bằng giá cả hàng hóa, hỗ trợ kiểm soát lạm phát và duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp.