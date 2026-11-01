Giá điện giảm 2% từ hôm nay 1-11

Chính thức giảm 2% giá điện từ hôm nay 1-11. Ảnh minh họa EVN

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), việc điều chỉnh giá bán lẻ điện được thực hiện theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30-10-2026 của EVN. Mức giá mới được tính toán trên cơ sở các quy định hiện hành, sau khi EVN rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Việc giảm giá điện được thực hiện với mục tiêu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, ngày 31-10, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Các mức giá này cũng chính thức được áp dụng từ ngày 1-11-2026.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện theo cơ chế quy định tại Nghị định số 72/2025/NĐ-CP và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm EVN có điều chỉnh giảm giá bán điện.

Nhân viên Điện lực Đồng Nai kiểm tra hệ thống điện tại một doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Hoàng Lộc

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp vào cuối tháng 10 về các kịch bản điều hành giá xăng, dầu và điện đã yêu cầu EVN khẩn trương tính toán, xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, dự kiến áp dụng từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027. Việc giảm giá điện được đặt trong tổng thể các giải pháp điều hành giá, nhằm hạn chế áp lực chi phí đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ đời sống người dân.