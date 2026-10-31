Giá điện giảm 2% từ 1/11

Thông tin này được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố tối 31/10. Thời điểm áp dụng từ 1/11/2026.

Giá điện giảm nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. (Ảnh: EVN).

Đây là lần đầu tiên giá điện được giảm, không tính 5 đợt giảm tiền điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020-2021.

Với việc điều chỉnh này, một số quy định mới cũng sẽ được áp dụng ngay, đáng chú ý là biểu giá điện sinh hoạt rút từ 6 hiện hành xuống còn 5 bậc theo Quyết định 14 năm 2025 và khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo Quyết định 963 năm 2026.

Theo Quyết định 963, giờ cao điểm điện được điều chỉnh vào buổi tối từ 17h30-22h30 các ngày trong tuần, còn thấp điểm từ 0-6h hàng ngày.

Trước đó, từ tháng 5/2023, giá bán lẻ điện bình quân đã tăng 4 lần liên tiếp. Cụ thể, tháng 5/2023, giá điện tăng 3%, lên 1.920,37 đồng/kWh; đến tháng 11 cùng năm tiếp tục tăng 4,5%, lên 2.006,79 đồng/kWh.

Tháng 10/2024, giá điện tăng thêm 4,8%, lên 2.103,12 đồng/kWh. Lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 5/2025, giá tiếp tục tăng 4,8%, lên 2.204,07 đồng/kWh và duy trì mức này đến nay.

Sau 4 lần điều chỉnh, giá bán lẻ điện bình quân đã tăng khoảng 340 đồng/kWh, tương đương hơn 18% so với trước tháng 5/2023.