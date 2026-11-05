Giá điện giảm 2%: Giảm áp lực tăng giá, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng

Giá điện giảm góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Ảnh: EVN

Giá điện giảm 2%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), áp dụng từ ngày 1/11/2026. Mức giá mới giảm 2% so với giá bán lẻ điện bình quân trước đó, tương đương giảm khoảng 44,08 đồng/kWh.

Cùng với Quyết định của EVN, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Đáng chú ý, đợt điều chỉnh lần này không chỉ giảm giá bán lẻ điện bình quân mà còn đồng thời áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, biểu giá điện sinh hoạt được rút từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời thiết kế lại mức tiêu thụ điện và tỷ lệ giá bán giữa các bậc. Với biểu giá mới, bậc 1 áp dụng cho 100 kWh đầu tiên, thay vì chia thành hai bậc 0 - 50kWh và 51 - 100kWh như trước đây. Bậc 3 được mở rộng cho mức tiêu thụ từ 201 - 400 kWh, trong khi hai bậc cao nhất áp dụng cho mức tiêu thụ từ 401 - 700kWh và trên 700kWh.

Theo cơ cấu mới, giá bán điện ở bậc 4 bằng 162% giá bán lẻ điện bình quân, còn bậc 5 bằng 180%. Trong biểu giá cũ, bậc cao nhất áp dụng từ trên 400 kWh có tỷ lệ 159% so với giá điện bình quân. Như vậy, việc thiết kế lại biểu giá tiếp tục duy trì nguyên tắc sử dụng điện càng nhiều, đơn giá ở các bậc cao càng lớn, nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm.

Theo tính toán của EVN, việc đồng thời giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% và áp dụng biểu giá 5 bậc sẽ giúp phần lớn hộ gia đình giảm tiền điện, nhưng không phải tất cả khách hàng đều được hưởng lợi.

Trong tổng số hơn 29,36 triệu hộ sử dụng điện sinh hoạt, khoảng 94% số hộ có mức tiêu thụ dưới 777 kWh/tháng được giảm tiền điện nhờ thay đổi cơ cấu bậc thang. Khi tính cả tác động giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, khoảng 98,23% hộ sử dụng đến 900kWh/tháng được giảm tiền điện. Mức giảm lớn nhất theo các mức tiêu thụ EVN tính toán là khoảng 77.900 đồng/tháng, chưa bao gồm VAT. Ngược lại, những hộ tiêu thụ điện ở mức rất cao có thể phải trả tiền điện nhiều hơn dù giá bán lẻ điện bình quân giảm.

Theo tính toán của EVN, việc giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% và áp dụng cơ cấu biểu giá mới sẽ làm giảm tổng chi phí mua điện của các nhóm khách hàng khoảng 1.531,89 tỷ đồng mỗi tháng.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước cho biết, với việc điều chỉnh giá điện lần này, doanh thu của Tập đoàn dự kiến giảm gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng. Theo ông Phước, EVN đang tiếp tục rà soát các khoản chi phí, thực hiện tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm tối đa chi phí để hạn chế tác động của việc giảm giá bán điện. EVN cũng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 được cơ quan chủ quản giao.

Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giới chuyên gia kinh tế nhận định, trong bối cảnh giá cả thế giới tiếp tục biến động và gây sức ép lên mặt bằng giá trong nước, việc giảm giá điện có ý nghĩa đáng kể đối với đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

PGS.TS Ngô Trí Long - chuyên gia kinh tế thuộc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhận định, giá cả thế giới đang leo thang và dự báo năm nay giá thế giới tăng khoảng 23%, tác động đến mặt bằng giá trong nước. Trong bối cảnh đó, việc giảm giá điện giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí tiền điện, qua đó có thêm điều kiện tăng sức mua. Khi sức mua tăng, chính sách cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Còn theo chia sẻ của chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Minh Phong, sau khoảng 20 năm, đây là lần đầu tiên giá điện bình quân được điều chỉnh giảm. Theo ông Phong, việc EVN giảm giá điện thể hiện trách nhiệm xã hội và sự đồng hành với doanh nghiệp, người dân. “Sau giai đoạn điều chỉnh tăng giá để bù đắp chi phí, việc xem xét giảm giá khi điều kiện cho phép là phù hợp, thay vì duy trì quán tính tăng giá” – ông Phong nói và cho hay, việc giảm giá trước thời điểm cuối năm, khi nhu cầu sử dụng điện thường tăng, là điểm đáng chú ý. Hai khía cạnh cần nhìn nhận là giá điện được giảm và thời điểm giảm diễn ra trước giai đoạn nhu cầu tiêu thụ cao. Vị chuyên gia đồng thời cho rằng Chính phủ đang nỗ lực giảm chi phí đầu vào cho cả sản xuất và người dân, qua đó hỗ trợ cung, cầu và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ở góc độ đầu tư ngành điện, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng, tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh điện có thể tạo nguồn lực cho quỹ đầu tư phát triển nguồn và lưới điện.

Theo vị chuyên gia, khi chi phí sản xuất, kinh doanh được tiết giảm, ngành điện có thể dành một phần nguồn lực này cho đầu tư phát triển. Trong khi giảm giá điện có thể làm hụt một phần nguồn vốn đầu tư lấy từ giá bán điện và lợi nhuận sản xuất, kinh doanh điện, phần chi phí tiết kiệm được có thể bù đắp một phần nguồn lực đó. Về khả năng bảo đảm cung ứng điện trong bối cảnh giá bán lẻ điện bình quân giảm, ông Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng ngành điện đã phải tính toán nhiều phương án để thực hiện điều chỉnh giá, đồng thời bảo đảm nguồn cung.