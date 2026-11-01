Giá điện giảm 2%, còn 2.159,9 đồng/kWh từ ngày 1/11

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo giảm giá bán lẻ điện bình quân xuống 2.159,9037 đồng/kWh, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

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Cùng ngày, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2892/QĐ-BCT, quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11.

Việc điều chỉnh giá điện căn cứ Nghị định 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và Nghị định 278/2026/NĐ-CP ngày 9/7/2026 sửa đổi, bổ sung nghị định này.

Các căn cứ khác gồm Quyết định 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Thông tư 60/2025/TT-BCT ngày 2/12/2025 về thực hiện giá bán điện và Thông báo 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Theo EVN, mức giảm được thực hiện sau khi tập đoàn rà soát, tính toán và tiết giảm chi phí, nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, trong phiên thảo luận sáng 31/10 của Quốc hội về kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2027. Đồng thời, Chính phủ cũng giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu xuống 0% từ ngày 1/11/2026 đến ngày 31/3/2027.

Theo Thủ tướng, các biện pháp này có thể tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.