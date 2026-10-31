Cùng với quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của EVN, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31-10 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1-11.

Giá điện giảm 2%, còn 2.159,9 đồng/kWh từ ngày 1-11.

Việc giảm giá điện lần này được thực hiện trên cơ sở Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 27-10 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Theo EVN, thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, Tập đoàn đã khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để thực hiện điều chỉnh giá điện.

Việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.