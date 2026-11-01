Giá điện, giá xăng đồng loạt giảm từ hôm nay

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân và giá bán các mặt hàng xăng phổ biến trên thị trường cùng được điều chỉnh giảm. Trong đó, giá điện giảm 2%, còn giá bán tối đa của hai loại xăng E5RON92 và E10RON95-III giảm từ 1.575-1.804 đồng/lít.

Theo thông báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tối 31/10, tập đoàn đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Giá bán lẻ điện bình quân chính thức giảm 2% từ 1/11/2026 so với hiện hành. Ảnh: Hoàng Anh.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh xuống 2.159,9037 đồng/kWh (chưa gồm thuế giá trị gia tăng), áp dụng từ ngày 1/11/2026, tương đương giảm 2% so với mức hiện hành.

EVN cho biết việc điều chỉnh được thực hiện sau khi rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí, trên cơ sở các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng cùng các bộ, ngành liên quan.

Cùng ngày 31/10, Bộ Công thương công bố thông tin điều hành giá xăng, áp dụng từ 0 giờ ngày 1/11/2026.

Theo đó, giá bán tối đa của xăng E5RON92 được quy định không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với mức hiện hành. Xăng E10RON95-III có giá bán tối đa 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít.

Như vậy, giá bán tối đa của xăng E10RON95-III thấp hơn xăng E5RON92 là 64 đồng/lít.

Việc điều chỉnh giá xăng được triển khai sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 về quy định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Cùng với đó, căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương về áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ đối với xăng sinh học đều là 0 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết giá bán mới do các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định nhưng không muộn hơn 0 giờ ngày 1/11/2026.

Từ thời điểm này đến trước khi Bộ Công thương công bố giá cơ sở tiếp theo, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối quyết định theo quy định hiện hành.

Bộ Công thương cũng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý các hành vi vi phạm nếu có.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện sau khi Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kết luận tại cuộc họp ngày 27/10 về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Giá hai mặt hàng xăng chủ yếu trên thị trường đồng loạt giảm từ 1/11/2026. Ảnh: Hoàng Anh.

Tại Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026, Phó thủ tướng yêu cầu EVN rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027, nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

Phó thủ tướng đồng thời yêu cầu EVN báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, rà soát và cho ý kiến. Bộ Công Thương được giao xem xét phương án giá bán lẻ điện bình quân, bảo đảm tiến độ giảm giá từ ngày 1/11/2026.

Cũng trong ngày 31/10, EVN cho biết Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, trong đó có giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Đáng chú ý, thông cáo của EVN chỉ nêu mức giá bán lẻ điện bình quân mới có hiệu lực từ ngày 1/11/2026, chưa đề cập cụ thể thời điểm kết thúc áp dụng.

Trong khi đó, kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu yêu cầu thực hiện phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Bước sang ngày 1/11/2026, toàn văn Quyết định số 1305/QĐ-EVN chưa được công khai trên hệ thống thông tin của EVN và Bộ Công Thương để đối chiếu các quy định chi tiết liên quan đến thời hạn áp dụng mức giá điện mới.