Giá điện chính thức giảm 2% từ ngày 1/11

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh từ 2.204,07 đồng/kWh xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), tương ứng mức giảm 2%, tức giảm khoảng 44,17 đồng/kWh.

Ảnh minh hoạ.

Đây là lần đầu tiên giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm sau 4 đợt tăng liên tiếp kể từ tháng 5/2023, không tính các chương trình giảm tiền điện nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong giai đoạn 2020–2021.

Cùng với việc điều chỉnh giá điện bình quân, ngày 31/10, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Quyết định này quy định giá bán lẻ điện đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện, có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 72/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân; Nghị định số 278/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan cùng các văn bản pháp luật hiện hành.

Theo EVN, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, Tập đoàn đã rà soát, tính toán, tiết giảm tối đa chi phí để triển khai phương án giảm giá bán lẻ điện.

Động thái này nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người dân, giảm áp lực chi phí đầu vào đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, theo thông tin từ EVN, mức giảm giá điện lần này được áp dụng đối với tất cả các nhóm khách hàng sử dụng điện.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chi phí sinh hoạt, sản xuất trong những tháng cuối năm, đồng thời hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.