Giá điện cần được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày tờ trình. Ảnh: media.quochoi.vn

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, nội dung sửa đổi, bổ sung trọng tâm gồm sửa quy định về quy hoạch, phương hướng phát triển mạng lưới cấp điện; đơn giản hóa thủ tục đầu tư theo hướng một số dự án điện lực không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định, giá điện trúng thầu là cơ sở ký kết hợp đồng mua bán điện để hạn chế việc phải đàm phán lại giá điện sau đấu thầu; bỏ các cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng dự án, công trình điện lực cấp bách để áp dụng chung về quản lý đầu tư xây dựng dự án, công trình cấp bách theo quy định của pháp luật về xây dựng; cập nhật quy định dự án đầu tư kinh doanh điện lực không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; bổ sung dự án lưới điện truyền tải theo hình thức đối tác công tư để thu hút nguồn lực xã hội.

Về năng lượng tái tạo, năng lượng mới, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về thị trường Chứng chỉ năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ điện gắn với năng lượng tái tạo, năng lượng mới và điện gió ngoài khơi; tăng cường giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên; giao Chính phủ quy định chi tiết.

Dự thảo Luật cũng quy định triển khai các cấp độ thị trường điện cạnh tranh; mở rộng đối tượng mua bán điện trực tiếp; bổ sung các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện; hiệu chỉnh quy định về thanh toán, chất lượng điện năng.

Giá điện, giá dịch vụ về điện sẽ xác định lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng; làm rõ giá hợp đồng của một số loại hình nguồn điện; cơ chế giá khuyến khích năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hệ thống lưu trữ điện.

Quán triệt chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, dự thảo Luật giữ nguyên 16 thủ tục hành chính, bãi bỏ 3, phát sinh mới 1, sửa đổi 19 thủ tục hành chính; tách thủ tục phức tạp thành thủ tục riêng (như chấp thuận nhà đầu tư); phân định rõ trách nhiệm của trung ương và địa phương, việc phân cấp cụ thể dự kiến quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải báo cáo thẩm tra. Ảnh: media.quochoi.vn

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, về nguyên tắc áp dụng pháp luật, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị không luật hóa để áp dụng phổ biến các cơ chế, chính sách chỉ được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng trong trường hợp cá biệt.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị làm rõ phạm vi, đối tượng và lộ trình thực hiện; đồng thời phân biệt rõ việc xóa bỏ bù chéo trong giá điện với chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách và người dân tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc hỗ trợ cần có tiêu chí, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch, không để quá trình thị trường hóa giá điện làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận điện của các nhóm đối tượng cần được Nhà nước hỗ trợ.

Về nguyên tắc giá điện, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng cách quy định như dự thảo về giá hợp đồng mua bán điện phải “bảo đảm thu hồi đầy đủ” chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý có thể được hiểu là Nhà nước bảo đảm kết quả tài chính cho nhà đầu tư. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị thể hiện rõ giá điện được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường; không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện.

Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.