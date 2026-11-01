Giá điện bình quân giảm còn hơn 2.159 đồng/kWh

Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT) từ ngày 1/11/2026. (Nguồn: TTXVN)

Mức điều chỉnh được EVN thông qua tại Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026, sau khi rà soát, tính toán và tiết giảm tối đa chi phí trên cơ sở các quy định hiện hành.

Theo EVN, quyết định giảm giá điện được đưa ra trên tinh thần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Tập đoàn cho biết, việc điều chỉnh nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

(theo TTXVN)