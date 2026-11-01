Giá điện bình quân giảm 2%, điện sinh hoạt mỗi gia đình thay đổi như thế nào?

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng, áp dụng từ ngày 1/11. Cùng thời điểm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân xuống 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 2% so với mức hiện hành.

Thay đổi đáng chú ý trong biểu giá lần này là điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc, thay cho 6 bậc trước đây. Bậc đầu tiên áp dụng cho 100 kWh, trong khi mức giá cao nhất dành cho phần điện tiêu thụ từ kWh thứ 701 trở lên.

Cụ thể, 100 kWh đầu tiên có giá 1.901 đồng/kWh; từ kWh thứ 101 đến 200 là 2.289 đồng/kWh; từ kWh thứ 201 đến 400 là 2.894 đồng/kWh. Hai bậc tiếp theo gồm từ kWh thứ 401 đến 700 có giá 3.456 đồng/kWh và từ kWh thứ 701 trở lên là 3.844 đồng/kWh.

Với cách tính lũy tiến, mỗi phần điện tiêu thụ được tính theo đơn giá của bậc tương ứng. Giả sử một gia đình 4 người sử dụng hết 350 kWh điện trong tháng. Với biểu giá mới, 100 kWh đầu tiên được tính ở mức 1.901 đồng/kWh, thành tiền 190.100 đồng; 100 kWh tiếp theo có giá 2.289 đồng/kWh, tương ứng 228.900 đồng; 150 kWh còn lại được tính theo mức 2.894 đồng/kWh, thành tiền 434.100 đồng. Tổng tiền điện trong tháng là 853.100 đồng, chưa bao gồm VAT.

Nếu tháng sau gia đình này sử dụng 450 kWh, tổng tiền điện sẽ là 1.170.600 đồng, chưa bao gồm VAT, tăng 317.500 đồng. Trong 100 kWh dùng thêm, 50 kWh được tính ở mức 2.894 đồng/kWh và 50 kWh tính theo mức 3.456 đồng/kWh do vượt ngưỡng 400 kWh.

Cách tính này cho thấy tiền điện được cộng theo từng bậc tiêu thụ. Khi lượng điện sử dụng vượt 400 kWh, chỉ phần vượt ngưỡng chịu đơn giá bậc 4, không phải toàn bộ lượng điện trong tháng.

Đối với hoạt động sản xuất, giá điện tiếp tục được phân theo cấp điện áp và thời gian sử dụng. Ở cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, giá giờ bình thường là 1.966 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.274 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.586 đồng/kWh.

Ở cấp trung áp trên 1 kV đến 35 kV, các mức tương ứng là 1.814 đồng/kWh, 1.166 đồng/kWh và 3.348 đồng/kWh.

Đáng chú ý, cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng các mức giá tương ứng với nhóm sản xuất nêu trên. Với cấp điện áp từ trung áp trở lên, giá điện lần lượt là 1.814 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.166 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 3.348 đồng/kWh vào giờ cao điểm. Ở cấp hạ áp đến 1 kV, các mức giá là 1.966 đồng/kWh, 1.274 đồng/kWh và 3.586 đồng/kWh.

Đối với nhóm kinh doanh khác, khách hàng sử dụng điện từ trung áp trở lên trả 2.829 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.577 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 4.924 đồng/kWh vào giờ cao điểm. Ở cấp hạ áp đến 1 kV, các mức tương ứng là 3.089 đồng/kWh, 1.880 đồng/kWh và 5.313 đồng/kWh. Mức 5.313 đồng/kWh là giá cao nhất trong biểu giá bán lẻ điện lần này.

Riêng điện phục vụ sạc xe điện, giá ở cấp trung áp trở lên lần lượt là 2.549 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.534 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 3.758 đồng/kWh vào giờ cao điểm. Với cấp hạ áp đến 1 kV, mức giá tương ứng là 2.700 đồng/kWh, 1.620 đồng/kWh và 4.212 đồng/kWh.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh và giáo dục thuộc nhóm hành chính sự nghiệp, giá điện ở cấp trung áp trở lên là 1.901 đồng/kWh; cấp hạ áp đến 1 kV là 2.030 đồng/kWh. Tất cả mức giá đều chưa bao gồm VAT.

Theo Quyết định số 963/QĐ-BCT, giờ cao điểm được áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy, trong khoảng 17h30-22h30; chủ nhật không có giờ cao điểm.

Giờ thấp điểm kéo dài từ 0h-6h tất cả các ngày trong tuần. Giờ bình thường từ thứ hai đến thứ bảy gồm hai khoảng 6h-17h30 và 22h30-24h; riêng chủ nhật là từ 6h đến 24h.

Với các nhóm khách hàng áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng, thời điểm vận hành thiết bị có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí. Chẳng hạn, ở nhóm kinh doanh khác dùng điện hạ áp, đơn giá giờ cao điểm cao hơn 3.433 đồng/kWh so với giờ thấp điểm.

Theo EVN, thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, Tập đoàn đã khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để thực hiện điều chỉnh giá điện.

Việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.