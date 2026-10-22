Giá dịch vụ lưu trú dịp Lễ hội

Các homestay được nhiều khách du lịch lựa chọn khi đến với Lễ hội Hoa tam giác mạch 2026.

Tại các khu vực tập trung đông khách như Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú và các điểm du lịch lân cận, hệ thống lưu trú ngày càng đa dạng, từ nhà nghỉ bình dân, homestay cộng đồng đến khách sạn có đầy đủ tiện nghi. Theo giá tham khảo của một số đơn vị du lịch, homestay có mức giá khoảng 200.000 - 500.000 đồng/đêm; nhà nghỉ khoảng 400.000 - 800.000 đồng/đêm; khách sạn từ 700.000 đến 1,5 triệu đồng/đêm, tùy loại phòng và chất lượng dịch vụ.

Vào những ngày cao điểm, đặc biệt dịp cuối tuần và thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội, nhu cầu đặt phòng tăng nhanh. Những cơ sở nằm ở trung tâm, thuận tiện di chuyển đến phố cổ Đồng Văn, các cánh đồng hoa và điểm tham quan nổi tiếng thường được du khách ưu tiên lựa chọn.

Theo nhiều chủ nhà nghỉ, homestay, giá dịch vụ tăng vào mùa cao điểm là điều có thể hiểu được khi chi phí vận hành và nhu cầu thị trường cùng tăng. Để mùa hoa tam giác mạch năm 2026 thực sự trở thành điểm nhấn du lịch, các cơ sở lưu trú đều đã ký cam kết thực hiện nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá công khai, thông tin rõ ràng về tiện nghi, dịch vụ đi kèm.