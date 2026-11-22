Từ 31/12/2028, công chứng mua bán nhà đất ở tỉnh khác nếu đủ điều kiện

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 413/2026/NĐ-CP ngày 16/11/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định về lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc.

Theo đó, kể từ ngày 31/12/2028, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng tất cả giao dịch có đối tượng là bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, trường hợp đến ngày 31/12/2028, cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản chưa được vận hành, công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật số 46/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Luật số 04/2026/QH16 thì việc công chứng giao dịch bất động sản trên phạm vi toàn quốc chỉ được thực hiện sau khi các cơ sở dữ liệu này được công bố, vận hành.

Vụ ông Lê Thanh Thản ở CT6 Kiến Hưng, cư dân nói gì về mức giá đền bù 53 triệu/m2?

Căn hộ chưa sổ đỏ tại CT6 Kiến Hưng do ông Lê Thanh Thản xây dựng được tòa án thông báo định giá theo giá nhà đã có sổ trên thị trường, khoảng 53 triệu đồng/m2, làm dấy lên kỳ vọng với nhiều cư dân tại các chung cư sai phạm khác.

Luật sư Trần Vi Thoại cho rằng mức định giá 53 triệu đồng/m2 tại CT6 Kiến Hưng không đồng nghĩa với việc các dự án chung cư sai phạm khác cũng được áp dụng mức bồi thường tương tự.

Dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Mỗi dự án có đặc điểm riêng về pháp lý, vị trí, chất lượng công trình và phương án xử lý. Việc xác định giá trị tài sản và thiệt hại phải căn cứ vào hồ sơ, tình trạng thực tế của từng trường hợp.

Tại CT6 Kiến Hưng, mức giá do Hội đồng định giá xác định là căn cứ phục vụ quá trình giải quyết vụ án, không đồng nghĩa cư dân sẽ được nhận ngay khoản tiền tương ứng.

Khởi công dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước tại TPHCM

Sáng 19/11, Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Với diện tích 191,6ha, đây được giới thiệu là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay.

Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội này nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), có kết nối với tuyến Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, Quốc lộ 22 và Bến xe An Sương.

Dự án có mật độ xây dựng khoảng 20%, dự kiến cung cấp 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn cho thuê, phục vụ nhu cầu nhà ở của khoảng 68.000 người.

Hà Nội sắp mở bán căn hộ chung cư gần 40m2 giá hơn 1,1 tỷ đồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại dự án thuộc thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh.

Toàn dự án có 352 căn nhà ở xã hội. Trong đó, 316 căn được bố trí để bán, 18 căn cho thuê và 18 căn cho thuê mua.

Phối cảnh dự án. Ảnh: CĐT

Diện tích căn hộ để bán dao động từ 37,6-71,3m2. Các căn hộ dành cho thuê và thuê mua có diện tích từ 40-71,3m2.

Giá bán nhà ở xã hội tại dự án được công bố bình quân hơn 29,7 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Với mức giá này, người mua phải bỏ ra hơn 1,1 tỷ đồng cho căn hộ diện tích nhỏ nhất và hơn 2,1 tỷ đồng đối với căn hộ diện tích lớn nhất.

Chung cư cao cấp ở TPHCM bị phát hiện cắt nước cư dân, dùng sai quỹ bảo trì

Theo Báo cáo số 43/BC-ĐKT mới đây của Đoàn kiểm tra UBND phường Bình Trưng (TPHCM), quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại chung cư The Sun Avenue, số 28 Mai Chí Thọ, đã ghi nhận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành và sử dụng kinh phí bảo trì.

Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú làm chủ đầu tư, Tập đoàn Novaland là đơn vị phát triển và được bàn giao từ cuối năm 2018. Đơn vị quản lý, vận hành chung cư hiện nay là Công ty TNHH Savills Việt Nam – Chi nhánh TPHCM.

Qua kiểm tra, UBND phường Bình Trưng cho biết Đoàn kiểm tra ghi nhận 4 nhóm vấn đề tại chung cư The Sun Avenue, gồm: tự ý ngừng cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân; dấu hiệu bất thường trong hồ sơ tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2025; sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định và lưu giữ chất thải nguy hại chưa bảo đảm yêu cầu.