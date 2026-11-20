Giá để cốc xuất hiện trên bảng điều khiển trung tâm, cánh cửa, bệ tỳ tay và cả khu vực hàng ghế thứ ba. Quá trình phổ biến của tiện ích này gắn với thay đổi trong thói quen ăn uống, đi lại của người Mỹ và sự ra đời của xe minivan.

Giá để cốc trên ô tô được bố trí tiện lợi ở khu vực trung tâm, giúp người dùng dễ dàng đặt đồ uống khi di chuyển. Ảnh: Motor1

Ô tô đời đầu không được thiết kế để hành khách ăn uống trong cabin. Đường sá gồ ghề, khoang xe đơn giản và những chuyến đi xa thường phải dừng lại để dùng bữa. Vì vậy, các hãng chưa cần dành không gian nội thất cho đồ uống.

Thói quen này bắt đầu thay đổi trong thập niên 1950, khi nhà hàng drive-in phục vụ tận xe ngày càng phổ biến tại Mỹ. Khách có thể gọi món mà không cần rời ô tô, từ đó phát sinh nhu cầu về một nơi thuận tiện để đặt đồ uống.

Một số hãng tạo hõm tròn nông trên nắp hộp găng tay, dùng làm khay đặt đồ uống khi mở nắp. Ford Falcon Futura đời 1962 có thiết kế này, nhưng Viện Smithsonian nhận định nó thiếu thực tế khi xe chạy. Vì vậy, giá gắn cửa sổ và bảng táp lô do bên thứ ba sản xuất dần phổ biến.

Năm 1984, Chrysler giới thiệu Dodge Caravan và Plymouth Voyager, hai mẫu minivan chú trọng tính thực dụng cho gia đình. Chúng góp phần phổ biến giá để cốc tích hợp trên bảng táp lô. Tuy nhiên, các thiết kế ban đầu chỉ là hõm nông và không phù hợp với mọi loại cốc.

Trong thập niên 1990, người Mỹ dần quen với việc mang cà phê khi đi làm, mua đồ ăn tại điểm phục vụ drive-through và đem theo đồ uống trên hành trình dài. Các hãng bắt đầu cải tiến giá để cốc. General Motors sử dụng cơ cấu lò xo trên một số mẫu xe để giữ chắc nhiều cỡ cốc.

Giá để cốc cũng trở thành yếu tố thu hút khách hàng, nhất là trên xe gia đình. Chevrolet Venture đời 1997 có thể bố trí tới 17 vị trí để cốc. Các hãng xe sang sau đó cũng áp dụng tiện ích này, nhưng thường giấu giá để cốc sau tấm trượt hoặc chi tiết trang trí.

Thiết kế hiện đại phải phù hợp với bình nước tái sử dụng, cốc giữ nhiệt và cốc cà phê cỡ lớn. Giá để cốc vì thế có thể dùng ngàm điều chỉnh, miếng lót tháo rời và khoang chứa nhiều kích thước. Một số mẫu xe còn có chức năng làm nóng hoặc làm mát đồ uống.

Subaru Ascent cung cấp tới 19 vị trí để cốc trong cabin, phục vụ cả hành khách phía sau và hàng ghế thứ ba. Sự phát triển của tiện ích này phản ánh cách khoang xe được thiết kế sát hơn với sinh hoạt hằng ngày. Đổi mới trên ô tô đôi khi chỉ đơn giản là tạo một nơi thuận tiện để đặt đồ uống.