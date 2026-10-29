Giá dầu WTI vượt 100 USD/thùng, cà phê giảm phiên thứ 5

Chỉ số MXV-Index tăng 0,2% lên 2.899 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), dầu Brent kỳ hạn tháng 12 tăng 1,26%, lên 115,32 USD/thùng; WTI tăng gần 3%, đạt 102,78 USD/thùng. Giá dầu tăng do lo ngại căng thẳng Trung Đông leo thang, tồn kho Mỹ giảm và triển vọng xuất khẩu dầu Nga.

Diễn biến giá dầu từ tháng 1 đến nay. Nguồn: MXV

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại trong tuần kết thúc ngày 23-10 giảm 1,9 triệu thùng, còn 410,6 triệu thùng. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp, đưa tồn kho thấp hơn khoảng 4% so với trung bình 5 năm. Tồn kho tại Cushing giảm 624.000 thùng, thu hút chú ý vì đây là điểm giao nhận dầu WTI.

Về nguồn cung hoạt động lọc dầu ở Nga cũng cần theo dõi. Nửa cuối tháng 10, lượng dầu thô đưa vào chế biến tại các nhà máy lọc dầu Nga đạt khoảng 5 triệu thùng/ngày, tăng 25% so với đầu tháng. Xuất khẩu qua các cảng Baltic và Biển Đen trong tháng 11 có thể giảm 100.000-200.000 thùng/ngày so với tháng 10.

UBS nâng dự báo giá dầu Brent cuối năm từ 100 lên 110 USD/thùng do chi phí vận chuyển cao và rủi ro nguồn cung vùng Vịnh.

Diễn biến giá cà phê kỳ hạn. Nguồn: MXV

Trái chiều với thị trường năng lượng, lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nguyên liệu công nghiệp trong đó giá cà phê tiếp tục đi xuống. Arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 2,38%, còn 6.322 USD/tấn, thấp nhất trong vòng hai tuần; Robusta kỳ hạn tháng 11 mất 1,23%, xuống 3.200 USD/tấn, thấp nhất trong vòng một năm.

Đồng real Brazil suy yếu tạo động lực bán hàng, bởi doanh thu bằng USD quy đổi được nhiều nội tệ hơn. Kỳ vọng nguồn cung tăng gây sức ép lên giá Arabica. Lượng cà phê Brazil đưa đến kho ICE đạt 80.084 bao tuần trước, cao nhất 9 tháng, rồi giảm còn 79.867 bao. Tồn kho Robusta được ICE chứng nhận tăng lên 6.755 lô.

Tuy nhiên, tồn kho Arabica được ICE chứng nhận giảm 2.787 bao, còn 222.035 bao, thấp nhất 1,5 tháng và gần đáy 27 năm.

Tại thị trường nội địa, các trận mưa trong thời gian gần đây tại Tây Nguyên đã cải thiện độ ẩm đất, hỗ trợ quá trình phát triển quả cà phê, trong khi đến ngày 28-10, thời tiết tại phần lớn khu vực chuyển sang khô ráo hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hoạch và phơi sấy.

Trong bối cảnh vụ thu hoạch dự kiến bước vào cao điểm cuối tháng 10, thời tiết thuận lợi có thể đẩy nhanh tiến độ đưa cà phê mới ra thị trường, gia tăng áp lực nguồn cung Robusta.