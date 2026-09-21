Giá dầu WTI giảm xuống dưới 100 USD/thùng

Tính đến 9 giờ sáng giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 2,16 USD (2,08%) xuống 101,71 USD/thùng, sau khi giảm 0,91% trong phiên 18/9; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,15 USD (2,14%) xuống 98,15 USD/thùng, sau khi giảm 1,58% trong phiên trước đó. Trong phiên đầu tuần này, cả dầu Brent và dầu WTI đều có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/9.

Công ty môi giới KCM Trade cho rằng dường như một phần mức phí rủi ro đang được loại bỏ khỏi giá dầu, nhờ kỳ vọng có thể xuất hiện giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt chiến tranh Mỹ - Iran ngay trong tuần này. Tuy nhiên, hiện chữa rõ liệu kỳ vọng này có trở thành hiện thực hay không hay vẫn còn phải chờ thêm.

R.G