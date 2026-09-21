Giá dầu WTI giảm xuống dưới 100 USD/thùng

Bảng giá dầu diesel bán lẻ tại một cây xăng ở bang Virginia ngày 25/8/2026. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN

Tính đến 9 giờ 13 giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 2,16 USD (2,08%) xuống 101,71 USD/thùng, sau khi giảm 0,91% trong phiên 18/9; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,15 USD (2,14%) xuống 98,15 USD/thùng, sau khi giảm 1,58% trong phiên trước đó. Trong phiên đầu tuần này, cả dầu Brent và dầu WTI đều có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/9.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại công ty môi giới KCM Trade, cho rằng dường như một phần mức phí rủi ro đang được loại bỏ khỏi giá dầu, nhờ kỳ vọng có thể xuất hiện giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt chiến tranh Mỹ - Iran ngay trong tuần này. Tuy nhiên, liệu kỳ vọng này có trở thành hiện thực hay không vẫn còn phải chờ thêm.

Theo một nhà môi giới có trụ sở tại Singapore, giá dầu WTI đã phá ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 100 USD/thùng, trong khi một số nhà đầu tư có thể đã chuyển vị thế từ hợp đồng tháng 10 sang tháng 11, một ngày trước khi hợp đồng tháng 10 đáo hạn.

Các cuộc tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Aramco đã khiến tập đoàn năng lượng nhà nước này tăng cường xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng này và tháng tới, sau khi tạm dừng một số chuyến hàng qua Yanbu.

Theo dữ liệu sơ bộ từ công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler, điều này đã giúp lượng xuất khẩu của Saudi Arabia - quốc gia đứng đầu Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), phục hồi lên hơn 4 triệu thùng/ngày tính từ đầu tháng 9 đến nay, sau khi giảm xuống 2,4 triệu thùng/ngày trong tháng 8, mức thấp nhất kể từ năm 2013.

Trong một báo cáo ngày 18/9, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng JPMorgan cho biết lưu lượng dầu tại Trung Đông vẫn duy trì ở mức cao đáng ngạc nhiên, bất chấp tình trạng gián đoạn tại đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia. Nhóm chuyên gia này cho biết tổng lưu lượng dầu trung bình trong 10 ngày qua đạt 17,1 triệu thùng/ngày, chỉ thấp hơn 6,1 triệu thùng/ngày so với mức trung bình của năm 2025.

Theo các chuyên gia này, bước chuyển đáng chú ý nhất đến từ Saudi Arabia, khi dữ liệu vệ tinh cho thấy lượng dầu của nước này vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với chỉ 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.