Giá dầu vượt 110 USD mỗi thùng, chứng khoán châu Âu giảm điểm

Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 20/10, giá dầu thế giới tăng mạnh, trong đó dầu Brent vượt ngưỡng 110 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 5 tháng, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 20/10, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 2,13%, lên 105,87 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 1,10%, lên 110,75 USD/thùng.

Theo giới quan sát, giá dầu thô tăng trở lại trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen ngày 19/10 tuyên bố tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng, sân bay và quân sự của Saudi Arabia. Diễn biến này làm gia tăng những quan ngại về an ninh nguồn cung năng lượng trong khu vực.

Giá dầu neo cao cùng tâm lý thận trọng trước loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp lớn khiến chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm.

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,6%, trong khi các thị trường chủ chốt như Đức, Pháp và Anh đều đi xuống. Tại châu Á, chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh 3,7%, còn chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 1,3%./.