Giá đậu tương tại Mỹ chạm mức thấp nhất 7 tuần

Một cánh đồng trồng đậu tương tại bang Maryland, Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Giá đậu tương trên Sàn giao dịch hàng hoá Chicago giảm 0,18% xuống 12,75 USD/bushel (1 bushel = 27,2 kg) vào lúc 11 giờ 16 phút GMT (18 giờ 16 phút theo giờ Việt Nam), đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Trước đó, giá nông sản này đã xuống đến 12,67 USD/bushel, mức thấp nhất kể từ ngày 27/8.

Theo các nhà giao dịch, các đơn vị thu mua thuộc Chính phủ Trung Quốc đã đặt mua 8-10 lô hàng đậu tương của Mỹ, dự kiến giao từ tháng 12/2026 trở đi. Bộ Nông nghiệp Mỹ trong thông báo xuất khẩu hàng ngày hôm 14/10 cũng xác nhận rằng Trung Quốc đã mua 470.000 tấn đậu tương từ các doanh nghiệp tư nhân.

Kỳ vọng về sức mua từ Trung Quốc đã giảm bớt do không có thông báo cắt giảm thuế quan đối với đậu tương của Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương vào tháng 9/2026, cộng thêm nhu cầu tổng thể từ Trung Quốc vẫn còn yếu. Trong tháng 9/2026, lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Mỹ, mặc dù những trận mưa giữa tuần tại một số khu vực ở vùng Trung Tây dự kiến sẽ làm chậm tiến độ, hoạt động thu hoạch có thể tăng tốc trở lại trong tuần tới khi thời tiết khô ráo hơn. Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 13/10 cho biết, tính đến ngày 11/10, 46% diện tích đậu tương đã được thu hoạch, vượt mức dự báo trung bình của các nhà phân tích.