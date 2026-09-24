Giá dầu trên đà giảm dài nhất trong hơn 1 năm

Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ đã giảm xuống dưới 90 USD/thùng, sau khi mất hơn 10% trong 5 phiên trước đó.

Giá dầu giảm mạnh trong những phiên gần đây sau khi Ả Rập Xê Út phát tín hiệu chuẩn bị khôi phục hoạt động của đường ống Đông-Tây, tuyến vận chuyển dầu quan trọng nối khu vực sản xuất phía Đông với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Việc nối lại tuyến đường này có thể giúp tăng khả năng vận chuyển dầu mà không phải đi qua eo biển Hormuz, qua đó làm giảm phần nào lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu giảm sâu khi nguồn cung có dấu hiệu cải thiện và căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt. Ảnh: FT.

Đà giảm của giá dầu diễn ra trong bối cảnh thị trường kỳ vọng các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ và Iran có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, triển vọng về một giải pháp lâu dài vẫn chưa rõ ràng.

Thị trường cũng hướng sự chú ý tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp có thể tác động tới quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong khi khả năng đạt được những đột phá lớn vẫn được đánh giá là hạn chế.

Bà Grace Tam, Phó giám đốc đầu tư khu vực châu Á tại BNP Paribas Wealth Management, cho rằng đà giảm của giá dầu chỉ làm giảm nhẹ khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, xuống khoảng 53%. Theo bà, thị trường vẫn chưa tin giá dầu có thể giảm kéo dài nếu chưa có giải pháp cho xung đột Mỹ-Iran, bởi căng thẳng có thể leo thang trở lại.

Trong khi đó, Goldman Sachs nhận định Trung Quốc khó có khả năng tăng mạnh lượng dầu nhập khẩu trong quý IV. Việc Bắc Kinh giảm mua dầu và sử dụng nguồn dự trữ sẵn có đang góp phần làm giảm áp lực lên thị trường dầu toàn cầu.

Các chuyên gia Goldman Sachs cho rằng nguy cơ giá dầu vượt dự báo chủ yếu đến từ khả năng xung đột leo thang, đặc biệt nếu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu tại Trung Đông gia tăng, thay vì từ nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh của Trung Quốc.

Giá dầu giảm cũng góp phần làm dịu lo ngại lạm phát, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ nhích 0,01 điểm phần trăm, lên 4,96% trong phiên thứ Tư.

Tuy nhiên, Fed vẫn theo dõi sát tác động của giá năng lượng đối với lạm phát. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cảnh báo ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải hành động quyết liệt và sớm hơn nếu lạm phát hiện tại xuất phát từ những yếu tố mang tính dai dẳng, thay vì chỉ là cú sốc giá dầu.