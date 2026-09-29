Giá dầu tiếp tục tăng dù nguồn cung Trung Đông phục hồi

Theo Reuters, trong phiên giao dịch sáng 29/9, giá dầu Brent kỳ hạn tăng lên 105,91 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đạt 93,32 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục đi lên bất chấp dữ liệu sơ bộ của công ty phân tích Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông trong tháng 9 đạt khoảng 12,8 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 2. Đà phục hồi chủ yếu nhờ Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tăng lượng hàng xuất khẩu.

Xuất khẩu dầu Trung Đông dần phục hồi nhưng chưa thể hạ nhiệt thị trường. Ảnh: Reuters

Lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz dự kiến đạt khoảng 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột Mỹ–Iran bùng phát cuối tháng 2. Trước xung đột, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương gần một phần năm nguồn cung toàn cầu, được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade, lượng dầu xuất khẩu từ vùng Vịnh đang tăng, song phần lớn mức tăng vẫn dựa vào các giải pháp thay thế như chuyển dầu giữa các tàu trên biển. Hình thức này kém hiệu quả và tốn kém hơn hoạt động vận chuyển thông thường, khiến giá dầu tiếp tục neo cao.

Trong bối cảnh cước vận tải tăng kỷ lục, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco được cho là đang cân nhắc giảm giá bán chính thức đối với những lô dầu được chuyển lên tàu ngoài khơi Oman, nhằm bù đắp một phần chi phí cho khách hàng.

Thị trường đồng thời theo dõi những nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt xung đột Mỹ–Iran và khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Quan chức hai nước đã trao đổi riêng với các bên trung gian; các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất bảy ngày do Tehran đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Giới phân tích nhận định, kỳ vọng về một thỏa thuận đang giúp ngăn giá dầu Brent tăng bền vững lên trên 110 USD/thùng. Tuy nhiên, khi vận tải qua Hormuz chưa trở lại bình thường, nguy cơ gián đoạn nguồn cung cùng chi phí hậu cần cao vẫn gây sức ép lên thị trường năng lượng.