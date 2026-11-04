Giá dầu tiếp tục giảm, Brent xuống mức thấp nhất gần một tháng

Các giàn bơm khai thác dầu tại mỏ Airankol, vùng Atyrau, Kazakhstan. Ảnh: Reuters/Pavel Mikheyev.

Dầu thế giới xuống mức thấp nhất gần 4 tuần

Thị trường dầu thế giới khép lại phiên giao dịch ngày 3/11 (sáng 4/11 theo giờ Việt Nam) trong sắc đỏ. Cả hai loại dầu chuẩn Brent và WTI tiếp tục giảm khi những tín hiệu đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng quốc tế làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Dầu Brent giao tháng 1/2027 giảm 1,17 USD, tương đương 1,12%, xuống 103,60 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 7/10.

Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2026 giảm 0,37 USD, tương đương 0,38%, xuống 96,09 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 14/10.

Diễn biến này nối dài đà giảm mạnh của thị trường từ đầu tuần. Riêng phiên 2/11, dầu Brent đã mất 7,63%, còn WTI giảm 7,36%. Áp lực bán tiếp diễn trong phiên 3/11 khiến cả hai loại dầu chuẩn xuống vùng giá thấp nhất trong gần một tháng.

Theo Reuters, thị trường đang cân nhắc khả năng các cuộc đàm phán ngoại giao giúp giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu. Tuy nhiên, những bất ổn tại Trung Đông và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục là các yếu tố có thể khiến giá biến động mạnh.

Bên cạnh đó, giới đầu tư theo dõi số liệu tồn kho dầu thô Mỹ. Các nhà phân tích dự báo lượng dầu dự trữ thương mại của nước này tăng khoảng 900.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 30/10. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần tăng tồn kho đầu tiên sau bốn tuần liên tiếp sụt giảm.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh

Tại Việt Nam, từ 22h ngày 3/11, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh theo hướng giảm đối với hầu hết mặt hàng tiêu dùng phổ biến.

Theo thông báo của Bộ Công Thương, xăng E5RON92 giảm 1.020 đồng/lít, xuống mức tối đa 23.203 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít, còn 23.231 đồng/lít.

Đáng chú ý, dầu diesel 0,05S giảm tới 1.370 đồng/lít, xuống 28.876 đồng/lít. Ngược chiều, dầu mazut 180CST 3,5S tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Đây là đợt giảm giá xăng tiếp theo sau khi chính sách đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% có hiệu lực từ ngày 1/11. Hai lần điều chỉnh liên tiếp tạo thêm dư địa giảm chi phí nhiên liệu cho các doanh nghiệp vận tải và những ngành sử dụng nhiều xăng dầu.

Trong kỳ điều hành ngày 3/11, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 700 đồng/lít đối với xăng sinh học, không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng.

Thị trường dầu còn nhiều biến số

Đà giảm của giá dầu thô thế giới có thể góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào trong lĩnh vực vận tải, sản xuất và logistics. Tuy nhiên, mức độ tác động đến giá bán lẻ xăng dầu còn phụ thuộc diễn biến giá thành phẩm nhập khẩu, tỷ giá và cơ chế điều hành trong nước.

Trong ngắn hạn, thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến cung ứng dầu tại Trung Đông, báo cáo tồn kho Mỹ và những tín hiệu ngoại giao mới. Đây là các yếu tố có thể quyết định khả năng giá Brent duy trì quanh ngưỡng 100 USD/thùng hay xuất hiện một nhịp phục hồi.