Giá dầu thô tăng vì những rủi ro làm lu mờ kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran

Thông tin này đã dập tắt những kỳ vọng về hạ nhiệt căng thẳng và dấy lên lo ngại về nguy cơ thắt chặt nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Nhà máy lọc dầu ở cảng New York và New Jersey, New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,27 USD (tương đương 1,39%) và chốt phiên ở mức 92,76 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 49 xu (0,57%) lên mức 86,53 USD/thùng.

Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã lần lượt giảm khoảng 17% và 21% kể từ đầu tháng 11 nhờ kỳ vọng chấm dứt xung đột.

Giới chuyên gia phân tích nhận định giá dầu thô đang được hỗ trợ khi thị trường nhận ra các rủi ro hoạt động trên thực địa không hề biến mất chỉ vì một vài tín hiệu ngoại giao tích cực.

Dữ liệu cho thấy có tới 37 tàu đã bị tấn công trong tháng 10/2026, đánh dấu tháng tồi tệ nhất kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2/2026.

Giới quan sát lưu ý ngay cả khi đạt được thỏa thuận chính trị, hoạt động vận tải biển sẽ khó trở lại bình thường ngay lập tức do những thách thức về rà phá thủy lôi và chi phí bảo hiểm đắt đỏ.

Ngoài khu vực Vùng Vịnh, thị trường cũng đang theo dõi sát sao tình hình tại Nga khi phía Ukraine tiếp tục sử dụng máy bay không người lái tấn công vào cảng Ust-Luga trên vùng biển Baltic.

Sự cố này đã gây hỏa hoạn và làm sụt giảm khoảng 30% công suất lọc dầu của phía Nga kể từ cuối tháng 10/2026, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên tại Abu Dhabi vẫn bế tắc do thiếu hụt lòng tin.