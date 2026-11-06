Giá dầu thô tăng trở lại khi rủi ro hàng hải chi phối thị trường

Bơm nhiên liệu cho phương tiện tại trạm xăng ở Villeneuve d'Ascq, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, giá loại hàng hóa này vẫn hướng tới một tuần giảm mạnh do giới giao dịch đánh giá lại triển vọng chấm dứt xung đột sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tình trạng an ninh bất ổn tại khu vực Biển Đỏ cùng các cuộc tấn công mới của phía Ukraine nhằm vào hạ tầng lọc dầu của phía Nga cũng góp phần tạo thêm sức ép, buộc thị trường phải tiếp tục định giá các rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,7% lên mức 99,98 USD/thùng vào lúc 13 giờ 58 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,3% lên mức 91,67 USD/thùng.

Mặc dù ghi nhận đà bật tăng mạnh trong hai phiên gần đây, tính chung cả tuần, giá dầu Brent vẫn đối mặt với mức sụt giảm hơn 15% và dầu WTI lao dốc 12%. Mức phục hồi hiện tại chủ yếu phản ánh thái độ hoài nghi của giới giao dịch về khả năng áp lực chính trị tại Mỹ có thể nhanh chóng chuyển hóa thành một thỏa thuận hòa bình bền vững, qua đó giúp khôi phục tuyến hàng hải huyết mạch qua Eo biển Hormuz.

Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ từng thắp lên kỳ vọng về việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích đánh giá kết quả bầu cử không đảm bảo cho một bước đột phá ngoại giao tức thì. Dù vậy, các kênh đối thoại dường như vẫn đang mở khi giới chức ngoại giao phía Iran liên tục có các cuộc thảo luận với những người đồng cấp từ Saudi Arabia và Qatar nhằm thúc đẩy ổn định khu vực.

Ngoài khu vực Vùng Vịnh, rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu còn đối mặt với thách thức khi phía Ukraine nối lại các cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới lọc dầu của phía Nga. Các nguồn tin chỉ ra rằng nhà máy lọc dầu Ryazan, một trong những cơ sở lớn nhất của phía Nga, dường như đã trở thành mục tiêu bị tấn công.