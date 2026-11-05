Giá dầu thô lao dốc hơn 8% sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

Đợt bán tháo mạnh mẽ này diễn ra sau khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến giới giao dịch đánh cược rằng những thay đổi trong cán cân quyền lực sẽ đẩy nhanh tiến trình kết thúc cuộc xung đột với Iran.

Tiếp nhiên liệu cho ô tô tại một cây xăng ở Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 8,98 USD (tương đương 8,7%) và chốt phiên ở mức 94,62 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 7,97 USD (8,3%) xuống mức 88,12 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2026.

Về bức tranh địa chính trị, với việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, các lựa chọn quân sự của Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ bị hạn chế đáng kể.

Các nguồn tin từ Vùng Vịnh nhận định một Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ tạo ra động lực lớn để phía Mỹ tìm kiếm một thỏa thuận đàm phán, làm giảm thiểu khả năng xảy ra một cuộc tấn công toàn diện vào Iran. Bản thân ông Trump cũng thừa nhận cuộc xung đột đã đóng vai trò nhất định trong thất bại bầu cử của đảng mình, đồng thời tái khẳng định không có kế hoạch tấn công Iran trong tương lai gần

Trên thực địa, dữ liệu hàng hải từ hãng Vortexa cho thấy xuất khẩu dầu mỏ từ Vùng Vịnh trong tháng 10/2026 đạt trung bình 17,1 triệu thùng/ngày. Dù giảm so với tháng 9/2026, con số này vẫn duy trì ở mức tương đương gần 3/4 so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra.

Bên cạnh đó, đà sụt giảm của giá "vàng đen" phần nào bị kìm hãm bởi dữ liệu cho thấy lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ giảm ngoài dự kiến, tạo ra một mức đệm hỗ trợ từ phía nguồn cung nội địa. Theo đó, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 865.000 thùng xuống 409,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 30/10, đi ngược lại với dự báo tăng 877.000 thùng của giới phân tích.