Giá dầu thô khó định hướng do những tín hiệu trái chiều từ Mỹ

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trường cũng đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, với khả năng đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 82 xu (tương đương 0,8%) lên mức 104,42 USD/thùng vào đầu giờ chiều Việt Nam. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 50 xu (0,5%) lên mức 96,59 USD/thùng, đảo ngược đà giảm ở đầu phiên.

Trước đó trong phiên 3/11, giá dầu Brent đã lùi về mức thấp nhất trong gần bốn tuần do giới giao dịch kỳ vọng vào các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Về bức tranh chính trị, quá trình kiểm phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang diễn ra với ưu thế nghiêng về đảng Dân chủ tại cả hai viện Quốc hội. Trong khi đó, công ty môi giới Phillip Nova nhận định những tín hiệu trái chiều từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến giới giao dịch gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng rõ ràng. Ông Trump đã đưa ra các tuyên bố hạ thấp khả năng leo thang xung đột, nhưng các cuộc không kích vẫn tiếp diễn.

Về khía cạnh nguồn cung, thị trường năng lượng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thông tin về lượng dự trữ tại Mỹ. Các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm mạnh 5,27 triệu thùng trong tuần trước, đi ngược lại hoàn toàn với dự báo tăng 880.000 thùng của các nhà phân tích.