Giá dầu thô hạ nhiệt khi kỳ vọng đàm phán lấn át rủi ro Vùng Vịnh

Ngoài ra, các nỗ lực gia tăng nguồn cung nhiên liệu tinh chế từ Nga và Mỹ cũng góp phần tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống, bất chấp những lo ngại về hàng loạt cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Trung Đông.

Một cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 76 xu (tương đương 0,69%) và chốt phiên ở mức 108,79 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11 (đáo hạn trong phiên 20/10) giảm mạnh 1,87 USD (1,8%) xuống mức 101,79 USD/thùng. Hợp đồng WTI giao tháng 12 cũng giảm 72 xu xuống mức 97,82 USD/thùng.

Trước đó trong cùng phiên, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều có thời điểm vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2026.

Về tiến trình ngoại giao, Tổng thống Iran đã thảo luận về các nỗ lực trung gian với Tư lệnh quân đội Pakistan tại Tehran. Giới giao dịch kỳ vọng động thái này có thể giúp khôi phục thỏa thuận ngừng bắn từng đạt được hồi tháng 6/2026.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích đánh giá chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị vẫn đang neo ở mức cao do tình hình tại khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trên thực địa, lực lượng Houthi tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào hàng loạt cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia, bao gồm các sân bay và cơ sở của tập đoàn năng lượng Aramco tại Yanbu.

Đồng thời, dữ liệu hàng hải ghi nhận có ít nhất 18 tàu thương mại đã bị tấn công chỉ trong hai tuần qua. Những rủi ro đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu này tiếp tục là bệ đỡ giúp giá dầu thô duy trì trên mốc 100 USD/thùng.

Nhằm xoa dịu tình trạng thắt chặt nguồn cung, các chuyến hàng dầu diesel của Nga đang dần quay trở lại các thị trường truyền thống sau khi phía Mỹ đình chỉ lệnh trừng phạt.

Tại Mỹ, giới chức năng lượng cũng đang thúc đẩy các nhà máy lọc dầu trong nước mở cửa trở lại và tối đa hóa công suất chế biến.

Giới quan sát lưu ý những nỗ lực khôi phục nguồn cung này đang đối trọng hiệu quả với rủi ro đứt gãy hàng hải, trong bối cảnh thị trường dự báo lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tiếp tục sụt giảm khoảng 800.000 thùng trong tuần trước.