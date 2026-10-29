Giá dầu thô giảm khi kỳ vọng đàm phán hòa bình Mỹ-Iran xoa dịu rủi ro nguồn cung

Nhà máy lọc dầu ở cảng New York và New Jersey, New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 85 xu (tương đương 0,7%) xuống mức 114,47 USD/thùng vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 29/10 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,13 USD (1,1%) xuống mức 101,65 USD/thùng.

Trước đó trong phiên 28/10, hai loại dầu tiêu chuẩn này đã ghi nhận mức tăng giá lần lượt 1,3% và 3%.

Về tiến trình ngoại giao, truyền thông đưa tin giới chức cấp cao của Mỹ đang nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán thông qua việc gửi thư tới hội đồng an ninh của phía Iran.

Mặc dù giới chức phía Iran đánh giá đề xuất mới nhất do trung gian Qatar đưa ra là chưa thể chấp nhận, nước này khẳng định vẫn đang tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao.

Giới chuyên gia nhận định áp lực bán đang chiếm ưu thế trên thị trường nhờ kỳ vọng các bên nối lại đàm phán. Tuy nhiên, đà giảm giá cũng được kìm hãm đáng kể bởi rủi ro từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và lo ngại phía Mỹ có thể phát động các đòn tấn công mới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới.

Về phía nguồn cung, các nhà phân tích đánh giá hoạt động lọc dầu của phía Nga đang phục hồi mạnh mẽ sau thời gian gián đoạn do các cuộc tấn công hồi giữa tháng 10/2026. Sự phục hồi này cho phép phía Nga gia tăng sản lượng khai thác dầu thô, qua đó đảo ngược một phần đà sụt giảm trước đó.

Ngoài ra, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ xăng của nước này đã tăng mạnh 3,9 triệu thùng trong tuần trước, đi ngược lại với dự báo giảm 900.000 thùng của thị trường. Yếu tố này đã làm lu mờ thông tin dự trữ dầu thô thương mại giảm 1,9 triệu thùng, tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng.