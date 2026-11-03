Giá dầu thô giảm hơn 7%, MXV-Index mất 1,8%

Chỉ số MXV-Index giảm còn 2.811 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) toàn bộ 5 mặt hàng nhóm năng lượng đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 7,63%, xuống 104,8 USD/thùng; dầu WTI giảm 7,36%, còn 96,46 USD/thùng.

Sức ép đến từ tín hiệu ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Nhà đầu tư giảm lo ngại xung đột leo thang sau bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3-11. Kỳ vọng vận tải thuận lợi hơn và nguồn cung vùng Vịnh phục hồi đã gia tăng áp lực bán.

Diễn biến giá dầu thô liên kỳ hạn từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Bên cạnh triển vọng ngoại giao, nguồn cung thực tế cũng có dấu hiệu cải thiện. Dù OPEC+ giữ nguyên hạn ngạch tháng 12, sản lượng khai thác đang tăng.

Xuất khẩu dầu thô Saudi Arabia tháng 10 đạt khoảng 6,99 triệu thùng/ngày. UAE có thời điểm xuất khẩu vượt mức trước chiến tranh; Iraq tăng lượng dầu qua cảng Ceyhan từ 350.000 lên 500.000 thùng/ngày. Nguồn cung dầu khu vực cũng cải thiện.

Ở nhóm nông sản, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 1,43%, còn 442,7 USD/tấn; khô đậu tương tháng 12 giảm 1,54%, xuống 352,3 USD/tấn; dầu đậu tương giảm 1,24%, còn 1.434 USD/tấn.

Theo MXV, đà giảm chủ yếu phản ánh hoạt động thanh lý vị thế mua khi hợp đồng tháng 11 hoàn tất ngày thông báo giao hàng đầu tiên và dòng tiền chuyển sang hợp đồng tháng 1-2027, không phải áp lực bán khống mới.

Dự báo sản lượng đậu tương tại các nước sản xuất chính. Nguồn: MXV

Các quỹ quản lý tiền tệ bán ròng tuần thứ ba liên tiếp, giảm 10,4% lượng nắm giữ đậu tương xuống 185.400 hợp đồng mua ròng. Với khô đậu tương, các quỹ quản lý tiền tệ giảm vị thế mua ròng 34.834 hợp đồng, đưa lượng nắm giữ xuống còn 169.859 hợp đồng, tương đương mức giảm 17,02% so với tuần trước.

Nguồn cung Nam Mỹ tiếp tục gây sức ép. Giá chào FOB đậu tương Brazil thấp hơn hàng Mỹ 6-11 USD/tấn; tiến độ gieo trồng tại Mato Grosso đạt hơn 89%. Tại Mỹ, doanh số xuất khẩu tuần đạt 2,576 triệu tấn, trong đó Trung Quốc chiếm 63,2%.

Trong nước, giá khô đậu tương giao ngay miền Nam ở mức 13.200-13.250 đồng/kg; hàng giao tháng 11 khớp 12.900-13.100 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá chào ở cảng Cái Lân còn 13.520-13.670 đồng/kg; hàng giao quý II-2027 được chào 11.900-12.300 đồng/kg.