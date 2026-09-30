Giá dầu thô giảm hơn 2% trước triển vọng phục hồi nguồn cung từ Trung Đông

Bên cạnh đó, những nỗ lực duy trì đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng với kế hoạch nới lỏng quy định bán dầu diesel tại Mỹ nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu cũng góp phần tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống.

Giàn bơm dầu tại mỏ dầu Rmelan ở tỉnh Hasakah, Syria. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,69 USD (tương đương 2,6%) và chốt phiên ở mức 102,59 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,22 USD (3,5%) xuống mức 89,38 USD/thùng.

Dù vậy, tính chung trong tháng 9/2026, giá dầu Brent vẫn hướng tới mức tăng khoảng 13% và dầu WTI tăng khoảng 4% nhờ hỗ trợ từ các rủi ro địa chính trị trước đó.

Giới chuyên gia phân tích nhận định thị trường đang chịu sức ép giảm giá khi lưu lượng dầu qua tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia gia tăng. Nước này đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục tuyến đường ống trọng yếu trên, qua đó cải thiện đáng kể triển vọng xuất khẩu từ Trung Đông.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô của khu vực này trong tháng 9/2026 đã phục hồi lên mức 16,328 triệu thùng/ngày, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Về tiến trình ngoại giao, giới quan sát lưu ý các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn. Khi dòng chảy năng lượng qua Trung Đông ngày càng thông suốt, sức nặng đàm phán của phía Iran có thể suy giảm, thúc đẩy các bên tìm kiếm một giải pháp hạ nhiệt.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chưa đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào về việc nới lỏng trừng phạt hay giải tỏa tài sản đóng băng để đổi lấy các bước lùi trong chương trình hạt nhân của phía Iran.

Ngoài ra, nhằm đối phó với chi phí năng lượng đắt đỏ, Chính phủ Mỹ đang xem xét nới lỏng các quy định để mở rộng việc bán dầu diesel nhuộm đỏ (thường chỉ dành cho các phương tiện và thiết bị không chạy trên đường bộ, như máy móc nông nghiệp và xây dựng). Giải pháp này giúp người mua tránh được thuế nhiên liệu liên bang và được coi là phương án thay thế cho lệnh cấm xuất khẩu diesel.