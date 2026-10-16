Giá dầu thô của Algeria tăng mạnh, tiến sát 120 USD/thùng

Quang cảnh một cảng xuất khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng của Algeria. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, giá loại dầu này đạt 83,79 USD/thùng trong tháng 7. Như vậy, chỉ trong 2 tháng, giá dầu Sahara Blend đã tăng hơn 34 USD/thùng.

Đà tăng trong tháng 9 tiếp tục xu hướng đi lên của giá dầu thô Algeria từ đầu năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, giá dầu loại này đạt bình quân 96,04 USD/thùng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với mức giá bình quân 118,49 USD/thùng trong tháng 9, Sahara Blend đứng đầu trong số các loại dầu thô chủ chốt của các nước Arab được so sánh. Dầu Es Sider của Libya được giao dịch ở mức 117,49 USD/thùng, tiếp đến là Murban của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đạt 115,39 USD/thùng, và Arab Light của Saudi Arabia, ở mức 109,02 USD/thùng.

Tuy nhiên, Sahara Blend không phải loại dầu có giá cao nhất trong toàn bộ rổ dầu tham chiếu của OPEC. Dầu Bonny Light của Nigeria đạt bình quân 118,95 USD/thùng trong cùng kỳ, cao hơn dầu Algeria 0,46 USD/thùng. Sahara Blend là loại dầu thô nhẹ, có hàm lượng lưu huỳnh thấp, những đặc tính giúp loại dầu này được định giá cao trên thị trường quốc tế do phù hợp với nhu cầu của nhiều nhà máy lọc dầu.

Xu hướng tăng giá cũng được ghi nhận đối với rổ dầu tham chiếu của OPEC. Giá bình quân của rổ dầu này tăng từ 86,44 USD/thùng trong tháng 8 lên 110,59 USD/thùng trong tháng 9 năm nay, tương đương tăng khoảng 28%.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế chịu tác động từ những gián đoạn trong chuỗi cung ứng, cùng chi phí vận tải biển và bảo hiểm gia tăng. Các yếu tố này góp phần làm gia tăng biến động giá dầu, dù mức độ tác động khác nhau tùy từng thị trường và thời điểm.

Giá dầu tăng tạo điều kiện thuận lợi cho Algeria nâng giá trị xuất khẩu dầu thô và nâng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Sonatrach. Tuy nhiên, mức tăng giá dầu không đồng nghĩa với việc doanh thu thực tế tăng tương ứng. Hiệu quả tài chính còn phụ thuộc vào sản lượng khai thác, khối lượng xuất khẩu, chi phí vận hành và điều kiện trong các hợp đồng mua bán.