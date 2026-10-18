Giá dầu thô của Algeria tăng mạnh

Trước đó, giá loại dầu này đạt 83,79 USD/thùng trong tháng 7. Như vậy, chỉ trong 2 tháng, giá dầu Sahara Blend đã tăng hơn 34 USD/thùng. Đà tăng trong tháng 9 tiếp tục xu hướng đi lên của giá dầu thô Algeria từ đầu năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, giá dầu loại này đạt bình quân 96,04 USD/thùng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với mức giá bình quân 118,49 USD/thùng trong tháng 9, Sahara Blend đứng đầu trong số các loại dầu thô chủ chốt của các nước Arab được so sánh.

Sahara Blend là loại dầu thô nhẹ, có hàm lượng lưu huỳnh thấp, những đặc tính giúp loại dầu này được định giá cao trên thị trường quốc tế do phù hợp với nhu cầu của nhiều nhà máy lọc dầu. Theo số liệu mới nhất, quốc gia Bắc Phi này đã thu về 37,5 tỷ USD từ xuất khẩu dầu khí trong 9 tháng đầu năm nay.