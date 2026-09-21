Giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng thứ Hai (ngày 21-9), do kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột tại Iran sẽ có cơ hội được thúc đẩy trong tuần này. Ngoài ra, thị trường cũng chú ý đến sự phục hồi một phần hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia, bất chấp các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen.

Theo Reuters, vào lúc 9 giờ 13 phút ngày 21-9 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent ở mức 101,71 USD/thùng, giảm 2,16 USD, tương đương 2,08%; trong khi đó, giá dầu WTI giảm 2,15 USD, tương đương 2,14%, xuống còn 98,15 USD/thùng. Trong phiên đầu tuần này, giá cả 2 loại dầu Brent và WTI đều có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10-9.

“Có vẻ một phần mức phí rủi ro đang được loại bỏ khỏi giá dầu, do kỳ vọng một giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran có thể xuất hiện trong tuần này. Tuy nhiên, liệu kỳ vọng này có trở thành hiện thực hay không lại là một vấn đề khác. Thời gian sẽ trả lời”, ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade nhận định.

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 21-9. Ảnh minh họa: Reuters

Iran và Mỹ tiếp tục đưa ra những lời đe dọa mới vào ngày 20-9 trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến có mặt tại New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo hãng tin Al Jazeera, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ thông qua các bên trung gian, nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông vẫn ở mức cao. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen cho biết vào thứ Bảy (ngày 19-9) rằng họ đã dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một số mục tiêu tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, cùng một cơ sở của Tập đoàn dầu khí Saudi Arabia (Saudi Aramco) ở Yanbu, thành phố cảng xuất khẩu dầu quan trọng bên bờ Biển Đỏ.

Trung Quốc đề nghị Iran hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia, sau khi Saudi Arabia kêu gọi Bắc Kinh hỗ trợ kiềm chế các cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Aramco đã khiến tập đoàn năng lượng quốc gia này tăng lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng này và tháng tới, sau khi dừng một phần hoạt động xuất khẩu qua Yanbu.

Nhờ đó, theo dữ liệu sơ bộ của Kpler, xuất khẩu dầu của Saudi Arabia đã tăng trở lại hơn 4 triệu thùng/ngày trong tháng 9, sau khi giảm xuống 2,4 triệu thùng/ngày trong tháng 8, mức thấp nhất kể từ năm 2013.

“Lượng dầu vận chuyển từ Trung Đông vẫn ở mức cao một cách đáng ngạc nhiên bất chấp tình trạng gián đoạn tại đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia”, các chuyên gia phân tích của JPMorgan nhận định trong báo cáo ngày 18-9.

Theo các chuyên gia này, tổng lượng dầu vận chuyển qua khu vực đạt trung bình 17,1 triệu thùng/ngày trong 10 ngày qua, chỉ thấp hơn 6,1 triệu thùng/ngày so với mức trung bình năm 2025.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy lượng dầu của Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với chỉ 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.