Giá dầu thế giới vượt 101USD/thùng, chứng khoán Mỹ giảm điểm

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Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên ngày thứ Tư (phiên ngày 7/10) khi mà áp lực trên thị trường trái phiếu ngày một lớn hơn, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ vì vậy lên ngưỡng cao chưa từng thấy trong 2 thập kỷ.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 341,41 điểm tương đương 0,66% xuống 51.179,87 điểm; chỉ số S&P 500 hạ 0,22% xuống 7.801,77 điểm; chỉ số Nasdaq hạ 0,22% xuống 27.538,69 điểm.

Nhà đầu tư không khỏi chịu tác động tâm lý khi mà lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm lên ngưỡng cao nhất tính từ tháng 4/2002 là 5,365%. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 30 năm cũng lên mức 5,732%, cao nhất tính từ tháng 5/2002.

Nói về triển vọng trong thời gian tới, trưởng bộ phận chiến lược thị trường vốn tại tổ chức U.S. Bank Asset Management, ông Bill Merz, nhấn mạnh: “Xét đến triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, phần lớn các thành viên thị trường tin rằng sẽ có đợt nâng lãi suất cơ bản đồng USD trước thời điểm cuối năm nay. Các thành viên khẳng định rằng họ tham gia các cuộc họp định hướng chính sách với tâm thế cởi mở và rằng quyết định chính sách tương lai sẽ phụ thuộc vào thông tin liên quan kinh tế Mỹ”.

Việc lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng không khỏi ảnh hưởng đến cổ phiếu của nhiều ngành nghề trong nền kinh tế Mỹ. Cổ phiếu ngân hàng giảm sâu khi mà nhà đầu tư lo sợ lãi suất cao hơn sẽ cản trở hoạt động cho vay tín dụng. Cổ phiếu của Goldman Sachs giảm 1%, cổ phiếu của nhiều ngân hàng lớn khác như Bank of America, Wells Fargo, Citigroup và JP Morgan đồng thời giảm trong ngày.

Cổ phiếu công nghệ đồng thời chịu nhiều áp lực trong bối cảnh áp lực từ lãi suất cao lên nhóm ngành này gia tăng. Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như CrowdStrike, Palo Alto Networks và Meta Platforms đều giảm ít nhất 2%.

NHIỀU YẾU TỐ ĐẨY TĂNG GIÁ DẦU

Phiên giao dịch ngày thứ Tư trên thị trường thế giới, giá dầu các loại tăng trong bối cảnh các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz gia tăng cũng như tình trạng thời tiết tại khu vực vùng Vịnh diễn biến bất thường.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Trên thị trường London, giá dầu Brent tăng 0,26% lên 100,58USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng chỉ 0,01% lên 89,44USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu Brent tăng vượt 101USD/thùng còn giá dầu WTI lên rất sát mốc 90USD/thùng.

Dù rằng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tăng lên trong những tuần gần đây, giới chức Anh nhấn mạnh đã có ít nhất 9 cuộc tấn công tại tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng này trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp diễn.

Diễn biến tình hình thời tiết tại khu vực vùng Vịnh không thuận lợi trong những ngày gần đây, tình trạng bão gây lở đất tiếp tục diễn ra. Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Mỹ - Chevron hiện đang phải rút bớt nhân sự tại các khu vực khai thác ngoài khơi trong khu vực này.

Tại Mỹ, dự trữ dầu thô giảm trong tuần vừa rồi trong khi hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu tăng, theo thông tin từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Trong tuần kết thúc ngày 2/10/2026, dự trữ dầu thô Mỹ giảm 3,2 triệu thùng xuống 424,1 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 1,7 triệu thùng của các chuyên gia.

Một quan chức cấp cao Iran hôm thứ Tư nói với Reuters rằng các “yêu cầu và đề xuất” của Washington liên quan đến chương trình hạt nhân Iran không phù hợp với lập trường của Tehran. Tuyên bố được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Iran cần cắt giảm hoạt động làm giàu uranium nếu muốn chấm dứt cuộc chiến với Mỹ.

Tại Yemen, lực lượng Houthi vào ngày thứ Tư đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái mang chất nổ để tấn công sân bay quốc tế Aden, theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải nước này. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn và các lực lượng chính phủ nhận sự hỗ trợ của Ả Rập Xê-út ngày càng gia tăng.