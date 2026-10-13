Giá dầu thế giới tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Sau các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào Ả Rập Xê Út, khiến lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông gia tăng. Các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, vận chuyển dầu trong khu vực. Diễn biến này lấn át kỳ vọng nguồn dầu diesel sẽ được bổ sung của Nga và các thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Giá dầu đảo chiều trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Ảnh: TL.

Được biết, có ít nhất 5 nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út đã phải tạm thời đóng cửa sau khi một đường ống dẫn dầu hướng ra biển Đỏ bị ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng tên lửa. Bên cạnh đó, trong tháng 10 này, theo Reuters, nhiều tàu chở dầu tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích nhận định, các diễn biến mới đẩy xung đột leo thang, đẩy giá dầu đi lên trong tháng 10, kỳ vọng hạ nhiệt giá dầu trong quý cuối năm càng khó khăn hơn.

Tuy vậy, trái với đà tăng của giá dầu thô, dầu diesel lại giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga sẽ bổ sung hơn 300.000 tấn dầu diesel (khoảng 2,25 triệu thùng) cho thị trường, đồng thời dự kiến tiếp tục cung cấp thêm trong thời gian tới. Các nhà phân tích cho rằng lượng dầu diesel bổ sung khó tạo ra tác động giảm giá đáng kể trong ngắn hạn.