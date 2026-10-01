Tính chung trong cả tháng 9, giá dầu Brent tăng khoảng 14%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7. Còn giá dầu WTI tăng khoảng 5%.

Giá dầu thế giới đi lên do lo ngại nguồn cung tiếp tục bị hạn chế khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ, trong khi tồn kho nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh.

Ngày 29/9, Qatar cho biết hy vọng các nỗ lực ngoại giao trung gian giữa Tehran và Washington có thể tạo ra bước đột phá trong tiến trình đàm phán.

Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin do Axios và CNN đăng tải, trong đó dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng một số lệnh trừng phạt Iran và giải phóng các khoản tiền của Tehran đang bị phong tỏa để đổi lấy “những bước đi cụ thể” liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ, trong nước điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: TL.

Cùng với đó, giá dầu thế giới còn được hỗ trợ bởi lượng nhiên liệu dự trữ tại Mỹ giảm, dù tồn kho dầu thô tăng.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố vào ngày 30/9 cho thấy, tồn kho xăng của nước này giảm 1,7 triệu thùng trong tuần trước, còn 204,4 triệu thùng. Tồn kho các loại nhiên liệu chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 2,3 triệu thùng, xuống 105,2 triệu thùng.

Ở chiều ngược lại, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 922.000 thùng, lên 427,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 25/9, trái với dự báo giảm khoảng 264.000 thùng của giới phân tích.

Trong khi đó, Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống Đông - Tây.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cho hay, xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh trong tuần qua phục hồi lên khoảng 23,3 triệu thùng/ngày, tương đương mức trung bình năm 2025. Riêng trong tháng 9, lượng dầu xuất khẩu của khu vực này tăng gấp đôi.

Tại thị trường trong nước, chiều nay, theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu. Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 về kéo dài thời gian miễn thuế với xăng dầu. Theo đó, các loại thuế với xăng dầu gồm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được giảm về 0 thêm 3 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 30/9.