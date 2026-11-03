Giá dầu thế giới tăng nhẹ sau thông tin Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran

Theo Reuters, đầu phiên giao dịch ngày 3-11, giá dầu WTI của Mỹ tăng 20 cent, tương đương 0,21%, lên 96,66 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 3 cent, tương đương 0,03%, lên 104,8 USD/thùng vào lúc 10 giờ 55 phút (theo giờ Việt Nam).

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 2-11, cả hai loại dầu đều giảm hơn 7%, sau khi các cuộc tiếp xúc giữa quan chức Iran và Qatar làm gia tăng kỳ vọng về khả năng chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal ngày 3-11, dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Washington đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào đảo Qeshm của Iran. Một số quan chức Mỹ cho biết, các cuộc tấn công mang tính chất phòng thủ, nhằm ngăn chặn Iran tự do tiến hành các hoạt động nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ vào đầu phiên giao dịch ngày 3-11. Ảnh minh họa: Energy Now

Đánh giá về diễn biến trên, ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade, nhận định thông tin Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran đã làm gia tăng yếu tố rủi ro địa chính trị trong giá dầu. Theo ông, khi thị trường bắt đầu kỳ vọng vào một giải pháp ngoại giao, những thông tin về hoạt động quân sự tiếp diễn đã khiến triển vọng thị trường thay đổi.

Trong khi đó, bà Priyanka Sachdeva, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Phillip Nova, cho rằng việc giá dầu không duy trì được đà tăng cho thấy phần lớn rủi ro địa chính trị đã được phản ánh vào giá dầu. Bà nhận định, nếu chưa xuất hiện bằng chứng cụ thể về tình trạng gián đoạn nguồn cung hoặc thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu, những thông tin căng thẳng mới khó có thể tạo ra một đợt tăng giá dầu kéo dài.

Ở chiều ngược lại, triển vọng ngoại giao vẫn đang được duy trì. Ngày 2-11, Tehran cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn. Trước đó, nhiều ngày đàm phán giữa Iran và các bên trung gian Qatar đã kết thúc với một số đề xuất được điều chỉnh, nhưng chưa đạt được đột phá nào.

Xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2-2026 đã khiến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz suy giảm nghiêm trọng. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại khu vực này đều có thể tác động đáng kể đến nguồn cung năng lượng và thị trường dầu mỏ thế giới.