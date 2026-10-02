Giá dầu thế giới tăng mạnh khi Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu

Giá dầu thế giới

Rạng sáng nay 2/10 (lúc 6 giờ 45 phút giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới tăng phiên thứ 2, trên Trading Economics và Oilprice, ghi nhận dầu WTI và Brent đều tăng khá mạnh trở lại so với hôm qua. Cụ thể, giá dầu WTI bán ra ở mức 92,9 USD/thùng, tăng 2,5 USD/thùng, tương đương tăng 2,8%; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở ngưỡng 102,4 USD/thùng, tăng hơn 4,37 USD/thùng, tương ứng mức tăng 4,46% so với hôm qua.

Giá dầu tăng sau khi có thông tin Mỹ điều thêm binh sĩ và tàu sân bay tới Trung Đông, trong khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trên phạm vi toàn cầu.

Ảnh minh họa.

Theo Wall Street Journal đưa tin, Mỹ sẽ điều động thêm tàu sân bay cùng binh sĩ tới Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tham gia một sự kiện vận động tranh cử, ông Trump cho biết vẫn đang cân nhắc các phương án đối phó Iran. "Giờ tôi phải đưa ra quyết định. Họ sẽ ký một thỏa thuận rất công bằng, hoặc họ sẽ không còn tồn tại nữa", ông Trump nói.

Những phát biểu cứng rắn từ Washington kết hợp với thông tin Trung Quốc ngừng xuất khẩu nhiên liệu đã khiến thị trường năng lượng biến động mạnh. Giá dầu ban đầu giảm gần 1%, nhưng nhanh chóng đảo chiều sau khi Reuters dẫn nguồn tin cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các thị trường ngoài Hong Kong và Macau cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi nguồn cung dầu thô vẫn tiếp tục được bơm ra thị trường, các sản phẩm lọc dầu như diesel lại đang thiếu hụt nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng lọc hóa dầu tại khu vực Vùng Vịnh và Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này sẽ không cung cấp diesel cho thị trường năng lượng toàn cầu cho đến khi các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow được dỡ bỏ.

Ở một diễn biến khác, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ - Iran gần đây diễn ra khá trầm lắng, trong khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 2/10 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 26.569 đồng/lít

- Xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.717 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.391 đồng/kg

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 1/10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng - giảm đan xen, trong đó dầu mazut tăng 919 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) 200 đồng/lít với dầu diesel, không trích lập với các loại khác; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với tất cả các loại xăng dầu.