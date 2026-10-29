Giá dầu thế giới tăng mạnh, cổ phiếu dầu khí Việt Nam vẫn chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên 29/10 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa giá dầu thế giới và nhóm cổ phiếu dầu khí trong nước. Trong khi giá dầu quốc tế tăng mạnh trước những lo ngại về căng thẳng địa chính trị, hàng loạt mã dầu khí đồng loạt giảm giá, góp phần gia tăng sức ép lên thị trường chung.

Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm, xuống 1.755,61 điểm. Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng sau khi sắc xanh trong những phút đầu phiên nhanh chóng suy yếu, kéo nhiều nhóm cổ phiếu chuyển sang giao dịch trong sắc đỏ.

Tại nhóm dầu khí, PVT giảm 6,78%, còn PVP giảm sàn 6,95%. Áp lực điều chỉnh cũng xuất hiện ở nhiều mã khác, với BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82%, GAS giảm 2,91% và PVD giảm 2,39%.

Cổ phiếu dầu khí đồng loạt lao dốc, VN-Index mất hơn 11 điểm.

Diễn biến này trái ngược với thị trường năng lượng quốc tế. Trong phiên sáng 29/10, giá dầu Brent tăng 2,04%, lên 111,64 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 3%, lên 102,78 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu chủ yếu xuất phát từ lo ngại Mỹ có thể nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Theo các thông tin quốc tế được đề cập, Washington đang cân nhắc khả năng triển khai chiến dịch quân sự cường độ cao nếu đàm phán thất bại, dù chưa có quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, giá dầu tăng không đồng nghĩa toàn bộ cổ phiếu dầu khí sẽ tăng theo trong cùng một phiên. Diễn biến giá cổ phiếu còn phụ thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư, dòng tiền trên thị trường và đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp. Do đó, mức giảm của các mã dầu khí trong phiên 29/10 chưa đủ để xác định một nguyên nhân chung.

Không chỉ nhóm dầu khí, nhiều nhóm ngành khác cũng chịu áp lực bán ra, khiến VN-Index giảm điểm khi kết phiên.

Ở nhóm bất động sản, VHM giảm 2,2%, KDH giảm 1,75%, KBC giảm 1,85%, NVL giảm 1,43% và PDR giảm 1,3%. Ngược lại, TCH, VRE, DIG và KHG giữ được sắc xanh, nhưng mức tăng đều dưới 1%.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa, song sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhiều mã. LPB giảm 2,1%, STB giảm 1,62%, SSB giảm 1,58% và VPB giảm 1,28%. Trong khi đó, SHB, BID, MSB, EIB và OCB tăng dưới 1%.

Áp lực bán còn lan sang nhóm công nghiệp và vận tải. VSC và CTD cùng giảm 4,85%; GMD giảm 3,52%, GEL giảm 3,36%, GEE giảm 3,18% và HAH giảm 3,06%. CII cũng giảm 2,18%.

Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, FPT giảm 2,41%, MSN giảm 2,83%, MCH giảm 1,79%, SAB giảm 1,3% và BVH giảm 1,15%. Ở chiều ngược lại, HPG tăng 2,17%, GVR tăng 1,43%, VPL tăng 1,35%, còn HVN và DMX cùng tăng 1,2%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây chú ý khi khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 118 tỷ đồng, tiếp đến là FPT với 114,86 tỷ đồng, SSB với 78,88 tỷ đồng và VPL với 60,58 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, VPB được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị hơn 83 tỷ đồng. Tiếp theo là HPG với 63,34 tỷ đồng, SHB với 43,45 tỷ đồng và PPE với 40,32 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày 29/10 khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế trên nhiều nhóm ngành. Riêng nhóm dầu khí, sự trái chiều giữa giá dầu thế giới và diễn biến cổ phiếu trong nước trở thành điểm nhấn, khi PVP giảm sàn, PVT mất gần 7% và các mã BSR, PLX, GAS, PVD đều đi xuống.